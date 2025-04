بالفيديو: طائرة متجمدة في مطار ميونخ بسبب تساقط الثلوج الكثيفة

أظهر مقطع فيديو طائرة متجمدة في مطار ميونخ جنوبي ألمانيا بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في المنطقة.

وفي المقطع تظهر الطائرة مغطاة بالثلوج وملتصقة بالأرض بينما يكون مقدمتها مرفوعًا للأعلى.

وقد تسبب تساقط الثلوج الكثيفة في بافاريا جنوبي ألمانيا في تعطيل حركة المرور وبشكل خاص في العاصمة ميونخ حيث تم تعليق حركة الطيران والسكك الحديد يوم السبت.

وقد أعلن مطار ميونخ تعليق رحلاته بسبب استمرار تساقط الثلوج أمس وأكد المتحدث باسم المطار أن المئات من الرحلات الجوية تأثرت بذلك.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية أن أكثر من 40 سنتيمترًا من الثلوج تساقطت في ميونخ خلال ليلة الجمعة ونصحت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم للحفاظ على سلامتهم.

وقد نصحت شرطة المدينة بتجنب التنقل غير الضروري وعدم استخدام السيارة إلا في حالات الضرورة القصوى بسبب تساقط الثلوج الكثيفة غير المعتادة.

وقد تأثرت حركة القطارات على نطاق واسع أيضًا بسبب الأحوال الجوية وأعلنت شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) أن محطة ميونخ المركزية غير قادرة على العمل حاليًا.

As the global temperature rises the climate is breaking down unleashing chaotic weather. #Munich #MunichAirportpic.twitter.com/rTF4Szvfre

— Extinction Rebellion Global (@ExtinctionR) December 3, 2023