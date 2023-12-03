أخبار عالمية

بالفيديو: طائرة متجمدة في مطار ميونخ بسبب تساقط الثلوج الكثيفة

عبد الرحمن عياد

أظهر مقطع فيديو طائرة متجمدة في مطار ميونخ جنوبي ألمانيا بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في المنطقة.
وفي المقطع تظهر الطائرة مغطاة بالثلوج وملتصقة بالأرض بينما يكون مقدمتها مرفوعًا للأعلى.

وقد تسبب تساقط الثلوج الكثيفة في بافاريا جنوبي ألمانيا في تعطيل حركة المرور وبشكل خاص في العاصمة ميونخ حيث تم تعليق حركة الطيران والسكك الحديد يوم السبت.
وقد أعلن مطار ميونخ تعليق رحلاته بسبب استمرار تساقط الثلوج أمس وأكد المتحدث باسم المطار أن المئات من الرحلات الجوية تأثرت بذلك.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية أن أكثر من 40 سنتيمترًا من الثلوج تساقطت في ميونخ خلال ليلة الجمعة ونصحت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم للحفاظ على سلامتهم.
وقد نصحت شرطة المدينة بتجنب التنقل غير الضروري وعدم استخدام السيارة إلا في حالات الضرورة القصوى بسبب تساقط الثلوج الكثيفة غير المعتادة.

وقد تأثرت حركة القطارات على نطاق واسع أيضًا بسبب الأحوال الجوية وأعلنت شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) أن محطة ميونخ المركزية غير قادرة على العمل حاليًا.

 

 

وقد تسبب تساقط الثلوج الكثيفة في تأجيل مباراة بين بايرن ميونخ وضيفه أونيون برلين والتي كان من المقرر أن تقام في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.