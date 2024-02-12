بالفيديو: صاعقة رعدية تستهدف لاعب أثناء مباراة كرة قدم وتقتله على الفور

في حادثة فريدة من نوعها، في إحدى ملاعب كرة القدم بإندونيسيا، وفاة لاعب أندونيسي، فور تعرضه لصاعقة رعدية، أثناء مشاركته بإحدى المباريات أمس الأحد.

فيديو صاعقة تستهدف لاعب

حدثت الواقعة في ملعب “سيليوانجي” بدولة إندونسيا، حيث كانت أجواء الشتاء الباردة، والعواصف الرعدية تدوي في سماء الملعب، ووسط حضور الجمهور، وأثناء لعب المباراة استهدفت صاعقة إحدى اللاعبين، وهو اللاعب الأندونيسي “سبتيان”، وأسقطته قتيلا على الفور، وسط ذهول الحاضرين، ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام في أندونيسيا، أن اللاعب يبلغ من العمر 30 عاما، وهو إحدى اللاعبين المميزين في فريق “أفي بي أي سوبانغ”.

لحظة وفاة لاعب تعرض لصاعقة رعدية أثناء مباراة كرة قدم في ملعب سيليوانجي بـ #إندونيسيا#العربية pic.twitter.com/qXZUc3F8pz — العربية (@AlArabiya) February 12, 2024

الإصابات الناتجة عن الصواعق الرعدية

يؤدي التعرض للصاعقة إلى مرور تيار كهربائي شديد في جسم الكائن الذي يتعرض لها، ويحدث حرارة مرتفعة، مما يؤدي إلى تلف في الأنسجة وحروقا داخلية في الجسم، كما يمكن للصواعق أن تسبب الوفاة فورا، وممكن أن ينجو منها، حسب تأثيرها على القلب والدماغ، ويمكن أن تؤدي إلى إعاقة دائمة، ويموت من الصواعق 10% من الأشخاص اللذين يتعرضون لها، وفقا لإحصائيات.