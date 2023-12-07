بالفيديو شابة أمريكية: لن ننسى هذه الحرب، علموا أولادكم وحشية إسرائيل

دعت شابة أمريكية، إلى تعليم الأجيال وحشية الكيان الصهيوني، حيث قالت حتى لو نجحت إسرائيل في القضاء على حماس، وإبادة الشعب الفلسطيني، كما تفعل، فإنها أيضا ستخسر، حيث كشفت وجهها القبيح، والعالم لن ينسى ذلك الوجه الوحشي الدامي.

حرب إبادة الفلسطينيين

يجب أن نعلم الأجيال وحشية إسرائيل

لن ننسى وسنعلم أولادنا وحشية إسرائيل، حتى لو انتصرت على أهالي فلسطين، فقد خسرت شعوب العالم، كلنا الآن نعلم أن إسرائيل دولة إرهابية، وأن من يدعمها هو إرهابي، هكذا قالت الناشطة الأمريكية، في فيديو قناة الجزيرة الإخبارية على منصة اكس، وأكملت حديثها سأتأكد أن أطفالي وأحفادي عرفوا جيدا من هم الفلسطينيون، وماذا فعل بهم الاحتلال الإسرائيلي، وأنك إذا كنت ضد الصهيونية وإسرائيل، فأنت لست معاديا للسامية، فهناك فرق بين اليهودية والصهيونية.

"لن ننسى هذه الحرب".. ناشطة أميركية تدعو لتعليم الأجيال حقيقة وحشية إسرائيل pic.twitter.com/i5mnsV4wWl — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 5, 2023

كيف يخطط البعض لتدمير الأجيال ؟

حيث نشرت د.داليا سعودي فيديو عبر حسابها في منصة اكس بعنوان خطة تدمير الأجيال، التي تستغرق من 15 ل20 عاما، وتستهدف الدين والتعليم، والحياة الاجتماعية، ووسائل الإعلام.