بالفيديو: سيناتور أميركي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

اتهم السيناتور الأميركي كريس فان هولين الديمقراطي من ولاية ميريلاند، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في عمليتها في قطاع غزة.

وقد أبدى قلقه العميق إزاء وفاة الأطفال في غزة جراء الحرمان المتعمد من الطعام، معتبراً ذلك جريمة حرب، ووصف العملية العسكرية الإسرائيلية بأنها جريمة حرب كتابية، وأكد أن المسؤولين عنها يجب محاسبتهم كمجرمي حرب.

وقد طرح فان هولين سؤالاً مهماً: (ماذا ستفعل الولايات المتحدة في ضوء هذه الاتهامات) وأشار إلى أن الرئيس جو بايدن يجب أن يتخذ إجراءات قوية للرد على هذه الأحداث، وأول خطوة يجب أن يقوم بها الرئيس هي المطالبة بزيادة كميات المساعدات إلى غزة من قِبَل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي حال عدم استجابة إسرائيل لهذه المطالب، يجب أن يتخذ الرئيس بايدن قرارًا بقطع أي مساعدة مقدمة لإسرائيل.

