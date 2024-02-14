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بالفيديو: سيناتور أميركي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

عبد الرحمن عياد

اتهم السيناتور الأميركي كريس فان هولين الديمقراطي من ولاية ميريلاند، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في عمليتها في قطاع غزة.
وقد أبدى قلقه العميق إزاء وفاة الأطفال في غزة جراء الحرمان المتعمد من الطعام، معتبراً ذلك جريمة حرب، ووصف العملية العسكرية الإسرائيلية بأنها جريمة حرب كتابية، وأكد أن المسؤولين عنها يجب محاسبتهم كمجرمي حرب.
وقد طرح فان هولين سؤالاً مهماً: (ماذا ستفعل الولايات المتحدة في ضوء هذه الاتهامات) وأشار إلى أن الرئيس جو بايدن يجب أن يتخذ إجراءات قوية للرد على هذه الأحداث، وأول خطوة يجب أن يقوم بها الرئيس هي المطالبة بزيادة كميات المساعدات إلى غزة من قِبَل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي حال عدم استجابة إسرائيل لهذه المطالب، يجب أن يتخذ الرئيس بايدن قرارًا بقطع أي مساعدة مقدمة لإسرائيل.

بالفيديو: سيناتور أميركي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

السيناتور الأميركي كريس فان هولين

 


ومنذ بداية الهجوم العسكري الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة منذ أشهر فقد تسببت الأحداث في استشهاد ما لا يقل عن 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.
وتعاني غزة الآن من أزمة إنسانية خانقة حيث تشهد نقصًا حادًا في المواد الغذائية والوقود، وقد تجمع ما يقرب من مليوني ونصف نازح في منطقة رفح في جنوب القطاع.

 

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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