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بالفيديو: سوريا تعلن التصدي لهجوم إسرائيلي جوي في ريف دمشق

عبد الرحمن عياد

أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت أنها تصدت لهجوم جوي إسرائيلي استهدف مواقع في ريف دمشق.

بالفيديو: سوريا تعلن التصدي لهجوم إسرائيلي جوي في ريف دمشق

بالفيديو: سوريا تعلن التصدي لهجوم إسرائيلي جوي في ريف دمشق

وقد نقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله أن (العدو الإسرائيلي شن هجوما جويا حوالي الساعة 1:05 صباحًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، واستهدف عددًا من النقاط في ريف دمشق).

وأضاف المصدر بأن (وسائط الدفاع الجوي قد تصدت لصواريخ العدوان وتمكنت من إسقاط بعضها) مشيراً في النهاية إلى وقوع بعض الخسائر المادية جراء هذا الهجوم.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا يزعمون بأنها تظهر الهجوم الإسرائيلي الذي وقع في الفجر.

وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارات عنيفة نجمت عن غارات إسرائيلية في منطقتي الديماس ومشروع دمر، حيث استهدفت الغارات بناء سكنيا غرب العاصمة السورية، وترددت أنباء عن اغتيال شخصيات غير سورية.

 

 

وفي يوم الجمعة فقد أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية عن تصدي الدفاعات الجوية لـ(أهداف معادية) في محيط دمشق.

وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان هذه الأنباء، مشيرًا إلى سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية ومحيطها.

 

 

وتعمل إسرائيل بشكل متكرر على تنفيذ ضربات جوية في سوريا خلال السنوات الأخيرة، تستهدف بشكل رئيسي أهدافًا إيرانية ولحزب الله، بما في ذلك المستودعات والشحنات العسكرية والأسلحة، ومواقع الجيش السوري، ولكن هذه الهجمات تزداد تواترًا بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ولا تؤكد إسرائيل كثيرًا تنفيذ هذه الضربات، ولكنها تعلن بشكل متكرر أنها ستتصدى للجهود التي تبذلها طهران لتعزيز وجودها العسكري في سوريا.

 

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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