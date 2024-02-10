أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت أنها تصدت لهجوم جوي إسرائيلي استهدف مواقع في ريف دمشق.

بالفيديو: سوريا تعلن التصدي لهجوم إسرائيلي جوي في ريف دمشق

وقد نقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله أن (العدو الإسرائيلي شن هجوما جويا حوالي الساعة 1:05 صباحًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، واستهدف عددًا من النقاط في ريف دمشق).

وأضاف المصدر بأن (وسائط الدفاع الجوي قد تصدت لصواريخ العدوان وتمكنت من إسقاط بعضها) مشيراً في النهاية إلى وقوع بعض الخسائر المادية جراء هذا الهجوم.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا يزعمون بأنها تظهر الهجوم الإسرائيلي الذي وقع في الفجر.

وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارات عنيفة نجمت عن غارات إسرائيلية في منطقتي الديماس ومشروع دمر، حيث استهدفت الغارات بناء سكنيا غرب العاصمة السورية، وترددت أنباء عن اغتيال شخصيات غير سورية.

آثار الدمار الذي خلفه قصف يرجح إنه اسرائيلي

على موقع في قرى الأسد بريف #دمشق #الديماس pic.twitter.com/ZscvdNXa49 — محمد هارون (@mharoun116) February 9, 2024

وفي يوم الجمعة فقد أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية عن تصدي الدفاعات الجوية لـ(أهداف معادية) في محيط دمشق.

وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان هذه الأنباء، مشيرًا إلى سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية ومحيطها.

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع بمحيط بلدة الديماس بريف دمشق. pic.twitter.com/57MzuQXxHy — وليد الكيلاني (@3L7WABWLz2yQo72) February 9, 2024

وتعمل إسرائيل بشكل متكرر على تنفيذ ضربات جوية في سوريا خلال السنوات الأخيرة، تستهدف بشكل رئيسي أهدافًا إيرانية ولحزب الله، بما في ذلك المستودعات والشحنات العسكرية والأسلحة، ومواقع الجيش السوري، ولكن هذه الهجمات تزداد تواترًا بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ولا تؤكد إسرائيل كثيرًا تنفيذ هذه الضربات، ولكنها تعلن بشكل متكرر أنها ستتصدى للجهود التي تبذلها طهران لتعزيز وجودها العسكري في سوريا.