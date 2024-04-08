بالفيديو: سقوط شاحنة عن جسر في جنوب إفريقيا بسبب الرياح العاتية

شهدت جنوب إفريقيا لقطات مرعبة لحظة سقوط شاحنة عن جسر نتيجة للرياح العاتية التي تجتاح المنطقة.

وقد تسببت العواصف التي ضربت مناطق كيب الغربية في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع في تدمير عدة مناطق، حيث اقتلعت الأشجار من جذورها وسقطت الفروع بشكل خطير على المناطق المأهولة، وتضررت أسطح المباني.

وقد تم توثيق لحظة مرعبة على الطريق السريع بالقرب من نفق هوجوينت في كيب تاون، حيث تسببت الرياح القوية في حدوث الحادث.

وقد تم تصوير الفيديو من قبل شخص كان يسافر في سيارة خلف الشاحنة، وظهرت الشاحنة وهي تتمايل بسبب الرياح العاصفة، وفجأة فقدت الشاحنة التوازن وانحرفت عن الجسر، ثم انقلبت وسقطت على جانب الجسر.

وقد تم التقاط صورة في وقت لاحق تظهر المقطورة المدمرة والبضائع المنتشرة في الوادي أسفل الجسر.

وعلى الرغم من رعب الحادث، فإن التقارير الواردة من جنوب أفريقيا أفادت أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات خطيرة نتيجة للحادث المروع، وأبلغت عن وجود ثلاث إصابات طفيفة فقط.

@Morbidful Truck blown off Du Toitskloof bridge, South Africa. pic.twitter.com/SUVznbM8hM — Jaco van der Byl (@LAGacre) April 7, 2024