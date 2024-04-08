أخبار عالمية

بالفيديو: سقوط شاحنة عن جسر في جنوب إفريقيا بسبب الرياح العاتية

عبد الرحمن عياد
بالفيديو: سقوط شاحنة عن جسر في جنوب إفريقيا بسبب الرياح العاتية

شهدت جنوب إفريقيا لقطات مرعبة لحظة سقوط شاحنة عن جسر نتيجة للرياح العاتية التي تجتاح المنطقة.
وقد تسببت العواصف التي ضربت مناطق كيب الغربية في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع في تدمير عدة مناطق، حيث اقتلعت الأشجار من جذورها وسقطت الفروع بشكل خطير على المناطق المأهولة، وتضررت أسطح المباني.
وقد تم توثيق لحظة مرعبة على الطريق السريع بالقرب من نفق هوجوينت في كيب تاون، حيث تسببت الرياح القوية في حدوث الحادث.
وقد تم تصوير الفيديو من قبل شخص كان يسافر في سيارة خلف الشاحنة، وظهرت الشاحنة وهي تتمايل بسبب الرياح العاصفة، وفجأة فقدت الشاحنة التوازن وانحرفت عن الجسر، ثم انقلبت وسقطت على جانب الجسر.
وقد تم التقاط صورة في وقت لاحق تظهر المقطورة المدمرة والبضائع المنتشرة في الوادي أسفل الجسر.
وعلى الرغم من رعب الحادث، فإن التقارير الواردة من جنوب أفريقيا أفادت أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات خطيرة نتيجة للحادث المروع، وأبلغت عن وجود ثلاث إصابات طفيفة فقط.

 

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.