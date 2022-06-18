بالفيديو .. سقوط الرئيس الأمريكي من على دراجته والبيت الأبيض يصدر بيان حول حالته الصحية

سقط اليوم الرئيس الأمريكي “جو بايدن” من على دراجته الهوائية أثناء توقفه لتوجيه التحية لبعض المواطنين، وكان الرئيس الأمريكي يقوم بجولة بدراجته الهوائية في إحدى الحدائق القريبة من منزله الشاطئي بولاية ديلاوير، وعندما توقف لتوجيه التحية لبعض المتواجدين بالحديقة تعثرت قدمه وسقط أرضاً.

البيت الأبيض يصدر بيان بعد سقوط الرئيس من على دراجته

وبعد قيام الرئيس من سقوطه، طمأن المتواجدين على بقوله “أني بخير”، إلا أن البيت الأبيض لم يكتفي بذلك، وأصدر بيان رسمياً قال فيه “كما قال الرئيس، هو بخير، وما حدث أن قدمه علقت في الدواسة أثناء ترجله وهو بخير”.

وتابع المتحدث باسم البيت الأبيض بقوله أن الرئيس لا يحتاج إلى رعاية طبية، وأنه استكمل يومه بشكل طبيعي مع أسرته، حيث يحتفل بذكرى زواجه الخامس والأربعين، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج” وشبكة “سي إن إن” الإخبارية.

شكوك حول حقيقة حالة الرئيس الصحية

وبالرغم من صدور بيان من البيت الأبيض حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي، إلا أن الكثير من المراقبين قد شككوا في صحة البيان، خاصة وأن عمر الرئيس البالغ 79 عام، يجعل الجميع قلق على مدى تأثره بهذه السقطة.