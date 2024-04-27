أخبار عالمية

بالفيديو: زوابع قوية تضرب الولايات المتحدة وتسبب دمارًا وإصابات

عبد الرحمن عياد
بالفيديو: زوابع قوية تضرب الولايات المتحدة وتسبب دمارًا وإصابات

ضربت الزوابع القوية وسط الولايات المتحدة يوم الجمعة، مخلفة أضرارًا جسيمة وإصابة على الأقل ثلاثة أشخاص وفقًا للسلطات.
وقد سجلت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أكثر من 70 زوبعة في يوم الجمعة، وتم تسجيل معظمها في منطقة أوماها بولاية نبراسكا وقرب ولاية آيوا.
وقد تم تداول صور على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مطاردي العواصف تظهر زوابع ضخمة ومظلمة تجتاح السماء وتجرف التربة والغبار ومواد أخرى.
وقد تسببت هذه الزوابع في تدمير العديد من المباني وقطع خطوط الكهرباء وإخلاء القطارات عن السكك الحديدية.
أما في محيط مدينة إلكهورن بالقرب من أوماها، تُظهر الصور المنازل التي تم هدمها أو تمزيق أسقفها والأشجار التي فقدت أوراقها، وأعلنت شرطة أوماها على منصة إكس بأنها سوف تقوم بتفتيش المنازل المتضررة وتقديم المساعدة للمصابين.

 


وفي المناطق الجنوبية قرب مدينة لينكولن، فقد ضربت زوبعة مستودعًا صناعيًا، وتم إجلاء حوالي 70 شخصًا كانوا داخل المبنى عندما انهار، ولكن تعرض ثلاثة منهم لإصابات غير خطيرة وفقًا للسلطات في منطقة لانكاستر.

 


وقد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات في عدة ولايات وسط الولايات المتحدة يوم الجمعة، وتوقعت استمرار هذه الظاهرة يوم السبت في المناطق الزراعية الشاسعة وصولًا إلى ولاية تكساس.
وتُعد الزوابع ظاهرة مناخية شائعة في الولايات المتحدة، خاصة في وسط البلاد والجنوب.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.