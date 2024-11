بالفيديو: زوابع قوية تضرب الولايات المتحدة وتسبب دمارًا وإصابات

ضربت الزوابع القوية وسط الولايات المتحدة يوم الجمعة، مخلفة أضرارًا جسيمة وإصابة على الأقل ثلاثة أشخاص وفقًا للسلطات.

وقد سجلت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أكثر من 70 زوبعة في يوم الجمعة، وتم تسجيل معظمها في منطقة أوماها بولاية نبراسكا وقرب ولاية آيوا.

وقد تم تداول صور على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مطاردي العواصف تظهر زوابع ضخمة ومظلمة تجتاح السماء وتجرف التربة والغبار ومواد أخرى.

وقد تسببت هذه الزوابع في تدمير العديد من المباني وقطع خطوط الكهرباء وإخلاء القطارات عن السكك الحديدية.

أما في محيط مدينة إلكهورن بالقرب من أوماها، تُظهر الصور المنازل التي تم هدمها أو تمزيق أسقفها والأشجار التي فقدت أوراقها، وأعلنت شرطة أوماها على منصة إكس بأنها سوف تقوم بتفتيش المنازل المتضررة وتقديم المساعدة للمصابين.



وفي المناطق الجنوبية قرب مدينة لينكولن، فقد ضربت زوبعة مستودعًا صناعيًا، وتم إجلاء حوالي 70 شخصًا كانوا داخل المبنى عندما انهار، ولكن تعرض ثلاثة منهم لإصابات غير خطيرة وفقًا للسلطات في منطقة لانكاستر.

Weather officials urged residents in eastern Nebraska to seek shelter as tornadoes moved through the Lincoln and Omaha metro areas on Friday, April 26.

