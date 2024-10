بالفيديو: زلزال قوي يضرب اليابان وتحذيرات من موجات تسونامي

تعرضت اليابان يوم الاثنين لزلزال قوي وسط البلاد مما أدى إلى إصدار تحذيرات بشأن حدوث موجات تسونامي في وسط البلاد وعلى الساحل الغربي وذلك وفقًا للهيئة الإذاعية اليابانية.

وقد ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال الذي وقع بلغت قوته 7.4 درجة، مشيرة إلى أن بعض المناطق في اليابان تشهد زلازل بقوة تصل إلى 7 درجات.

A magnitude 7 earthquake has struck West Coast of Honshu region, tsunami warnings have also been issued. #Earthquake #Japan #Tsunami japonyada deprem #deprem pic.twitter.com/EHpBX3q8Nd

وقد توقعت الهيئة الإذاعية اليابانية حدوث موجات تسونامي يمكن أن يبلغ ارتفاعها 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.

وأضافت أنه يُعتقد أن الموجات العاتية وصلت إلى سواحل مقاطعتي نيغاتا وتوياما وجزيرة سادو وشبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا.

Widespread shaking in Japan. A major 7.4-magnitude #earthquake occurred in #Japan . Widespread shaking in Japan. A #tsunami warning has also been issued. #deprem #sismo pic.twitter.com/X1V4ziPjWy

وقد تم إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز الزلزال في اليابان وذلك وفقًا لهيئة المرور اليابانية.

ويأتي هذا بعد وصول الموجات الأولى للتسونامي إلى اليابان بعد سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت وسط البلاد.

Tsunami waves are already travelling up waterways in Ishikawa prefecture, with others expected to follow soon. Please evacuate now! #japan #earthquake https://t.co/TOHLJQIl58

وقد أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا قد تعرض لموجات بارتفاع يصل إلى 1.2 متر في الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش.

وقد أكدت الحكومة اليابانية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أعطال في المحطات النووية حتى الآن بعد سلسلة الزلازل القوية التي ضربت وسط اليابان يوم الاثنين.

وقد طلب رئيس الوزراء الياباني من سكان بعض المناطق إجراء عمليات إخلاء فورية بعد الزلزال القوي، كما أصدر توجيهات للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لحماية حياة المواطنين.

وقد حذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة (NHK TV ) من أن ارتفاع السيول قد يصل إلى 5 أمتار (16.5 قدما).

وقد نصحت الحكومة اليابانية المواطنين بالفرار إلى الأراضي المرتفعة أو اللجوء إلى مبانٍ مرتفعة في أسرع وقت ممكن.

كما أكدت الحكومة أنها تعمل على تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال وتأثيراته.

A massive earthquake has struck Ishikawa Prefecture, central Japan. A tsunami warning has been issued for Niigata, Toyama, Ishikawa prefectures of the Japan Sea side of the country. People in these area must evacuate immediately. https://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/hl9ERDhF8C



وقد تم تعليق رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا، وتوقفت الكهرباء في حوالي 33,500 منزل في المنطقة المتأثرة.

ويذكر أن الزلزال هو هزة سريعة ومفاجئة في الأرض نتيجة لتحرك طبقات الصخور تحت السطح، وقد يتسبب في وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة وتدمير الممتلكات وفقدان المأوى وتعطيل البنية التحتية.

وتعتبر اليابان من الدول التي تتعرض بشكل متكرر للكوارث الطبيعية وتعاني من زلازل متكررة.

وفي مارس 2011 فقد ضربت اليابان زلزالاً قوياً على ساحل شرق جزيرة هونشو، وكان أقوى زلزال في تاريخ البلاد بقوة 9.1 درجة على مقياس ريختر.

وقد تبع الزلزال موجات تسونامي هائلة ارتفاعها وصل إلى 20 مترًا، وأسفر عن وفاة حوالي 29,000 شخص.

