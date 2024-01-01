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بالفيديو: زلزال قوي يضرب اليابان وتحذيرات من موجات تسونامي

عبد الرحمن عياد

تعرضت اليابان يوم الاثنين لزلزال قوي وسط البلاد مما أدى إلى إصدار تحذيرات بشأن حدوث موجات تسونامي في وسط البلاد وعلى الساحل الغربي وذلك وفقًا للهيئة الإذاعية اليابانية.

وقد ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال الذي وقع بلغت قوته 7.4 درجة، مشيرة إلى أن بعض المناطق في اليابان تشهد زلازل بقوة تصل إلى 7 درجات.

 

 

وقد توقعت الهيئة الإذاعية اليابانية حدوث موجات تسونامي يمكن أن يبلغ ارتفاعها 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.
وأضافت أنه يُعتقد أن الموجات العاتية وصلت إلى سواحل مقاطعتي نيغاتا وتوياما وجزيرة سادو وشبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا.

 

 

وقد تم إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز الزلزال في اليابان وذلك وفقًا لهيئة المرور اليابانية.

ويأتي هذا بعد وصول الموجات الأولى للتسونامي إلى اليابان بعد سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت وسط البلاد.

 

 

وقد أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا قد تعرض لموجات بارتفاع يصل إلى 1.2 متر في الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش.

وقد أكدت الحكومة اليابانية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أعطال في المحطات النووية حتى الآن بعد سلسلة الزلازل القوية التي ضربت وسط اليابان يوم الاثنين.

 

 

وقد طلب رئيس الوزراء الياباني من سكان بعض المناطق إجراء عمليات إخلاء فورية بعد الزلزال القوي، كما أصدر توجيهات للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لحماية حياة المواطنين.
وقد حذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة (NHK TV ) من أن ارتفاع السيول قد يصل إلى 5 أمتار (16.5 قدما).
وقد نصحت الحكومة اليابانية المواطنين بالفرار إلى الأراضي المرتفعة أو اللجوء إلى مبانٍ مرتفعة في أسرع وقت ممكن.

كما أكدت الحكومة أنها تعمل على تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال وتأثيراته.

 


وقد تم تعليق رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا، وتوقفت الكهرباء في حوالي 33,500 منزل في المنطقة المتأثرة.

ويذكر أن الزلزال هو هزة سريعة ومفاجئة في الأرض نتيجة لتحرك طبقات الصخور تحت السطح، وقد يتسبب في وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة وتدمير الممتلكات وفقدان المأوى وتعطيل البنية التحتية.

 

من أثار الزلزال
من أثار الزلزال

 

وتعتبر اليابان من الدول التي تتعرض بشكل متكرر للكوارث الطبيعية وتعاني من زلازل متكررة.
وفي مارس 2011 فقد ضربت اليابان زلزالاً قوياً على ساحل شرق جزيرة هونشو، وكان أقوى زلزال في تاريخ البلاد بقوة 9.1 درجة على مقياس ريختر.
وقد تبع الزلزال موجات تسونامي هائلة ارتفاعها وصل إلى 20 مترًا، وأسفر عن وفاة حوالي 29,000 شخص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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