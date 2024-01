بالفيديو: زلزال بقوة سبع درجات يهز الحدود بين الصين وقرغيزستان

تعرضت منطقة الحدود بين الصين وقرغيزستان لزلزال قوي بلغت قوته سبع درجات، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، وتشير التقارير إلى احتمالية حدوث أضرار واسعة النطاق جراء هذا الزلزال.

وقد أفادت قنوات تلفزيونية في الهند بحدوث هزات أرضية قوية في العاصمة نيودلهي، التي تبعد نحو 1400 كيلومتر عن مركز الزلزال.

Kyrgyzstan earthquake with a magnitude of 7.2 was caught on camera. A warning was issued in the country not to enter the house against aftershocks. Please stay away from buildings. #Kyrgyzstan #Kırgızistan #Deprem #earthquake #Землетрясение #Кыргызстан pic.twitter.com/CR7Bt1tDpc — NOAH (@noahwarpress) January 22, 2024

وقد وقع الزلزال في تمام الساعة 2:00 بالتوقيت المحلي (18:00 توقيت جرينتش) على عمق 27 كيلومترًا، في منطقة شينجيانغ بالصين، وعلى بُعد حوالي 140 كيلومترًا غرب مدينة أكسو.

وبعد ذلك بفترة قصيرة فقد سجلت ثلاث هزات أرضية أخرى في المنطقة بقوة 5.5 و5.1 و5 درجات.

❗💥🇰🇬 – The moment of a powerfull magnitude 7.0 earthquake in the Karakol, Kyrgyzstan. pic.twitter.com/frhlpbAhvU — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) January 22, 2024

وعلى الرغم من عدم تلقي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في المنطقة الجبلية والريفية التي تأثرت بهذا الزلزال فقد أشار المعهد الأميركي للجيوفيزياء إلى احتمال وقوع ضحايا.

وجاء في تقرير المعهد: (من المرجح حدوث أضرار جسيمة، ومن الممكن أن تكون الكارثة واسعة النطاق).

وقد شعر سكان مناطق في قرغيزستان وكازاخستان بالزلزال، وذلك وفقًا للسلطات في البلدين اللذين يقعان في آسيا الوسطى، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

Residents of the city of Almaty, Kazakhstan take to the streets after the strong 7.1 #earthquake that shook Kyrgyzstan, near the border with China. #earthquake pic.twitter.com/JZ6YegKnGs — Bhaderwah Live (@BhaderwahLive) January 23, 2024

وقد أفاد وزير حالات الطوارئ في قرغيزستان بوبيك أجيكييف، في مقطع فيديو بأنه لم يتم تلقي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي ضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان، وشدد على أهمية عدم الذعر والبقاء هادئين.

وأوضح وزير حالات الطوارئ في قرغيزستان بأن سكان بعض المناطق في مقاطعة إيسيك كول في شرق قرغيزستان شعروا بهزات أرضية قوية جدًا.

وفي العاصمة بشكيك فقد فر السكان من منازلهم إلى الشوارع، وفقًا لصحافي في وكالة فرانس برس.

وتظهر مقاطع فيديو نشرتها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية سكان ألماتي، وهي أكبر مدن كازاخستان وهم يفرون إلى الشوارع بعد الزلزال.

ويأتي هذا الزلزال بعد يوم واحد من وقوع انزلاق أرضي في جنوب غرب الصين أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل.

وفي ديسمبر 2023 فقد وقع زلزال في شمال غرب الصين أودى بحياة 148 شخصًا وشرد آلاف الآخرين في مقاطعة قانسو مما جعلها أكبر كارثة زلزالية في الصين منذ عام 2014، عندما قتل أكثر من 600 شخص في مقاطعة يونان في جنوب غرب البلاد.