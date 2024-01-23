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بالفيديو: زلزال بقوة سبع درجات يهز الحدود بين الصين وقرغيزستان

عبد الرحمن عياد

تعرضت منطقة الحدود بين الصين وقرغيزستان لزلزال قوي بلغت قوته سبع درجات، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، وتشير التقارير إلى احتمالية حدوث أضرار واسعة النطاق جراء هذا الزلزال.

بالفيديو: زلزال بقوة سبع درجات يهز الحدود بين الصين وقرغيزستان

بالفيديو: زلزال بقوة سبع درجات يهز الحدود بين الصين وقرغيزستان

وقد أفادت قنوات تلفزيونية في الهند بحدوث هزات أرضية قوية في العاصمة نيودلهي، التي تبعد نحو 1400 كيلومتر عن مركز الزلزال.

وقد وقع الزلزال في تمام الساعة 2:00 بالتوقيت المحلي (18:00 توقيت جرينتش) على عمق 27 كيلومترًا، في منطقة شينجيانغ بالصين، وعلى بُعد حوالي 140 كيلومترًا غرب مدينة أكسو.
وبعد ذلك بفترة قصيرة فقد سجلت ثلاث هزات أرضية أخرى في المنطقة بقوة 5.5 و5.1 و5 درجات.

وعلى الرغم من عدم تلقي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في المنطقة الجبلية والريفية التي تأثرت بهذا الزلزال فقد أشار المعهد الأميركي للجيوفيزياء إلى احتمال وقوع ضحايا.
وجاء في تقرير المعهد: (من المرجح حدوث أضرار جسيمة، ومن الممكن أن تكون الكارثة واسعة النطاق).
وقد شعر سكان مناطق في قرغيزستان وكازاخستان بالزلزال، وذلك وفقًا للسلطات في البلدين اللذين يقعان في آسيا الوسطى، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقد أفاد وزير حالات الطوارئ في قرغيزستان بوبيك أجيكييف، في مقطع فيديو بأنه لم يتم تلقي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي ضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان، وشدد على أهمية عدم الذعر والبقاء هادئين.

وأوضح وزير حالات الطوارئ في قرغيزستان بأن سكان بعض المناطق في مقاطعة إيسيك كول في شرق قرغيزستان شعروا بهزات أرضية قوية جدًا.

وفي العاصمة بشكيك فقد فر السكان من منازلهم إلى الشوارع، وفقًا لصحافي في وكالة فرانس برس.

وتظهر مقاطع فيديو نشرتها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية سكان ألماتي، وهي أكبر مدن كازاخستان وهم يفرون إلى الشوارع بعد الزلزال.

ويأتي هذا الزلزال بعد يوم واحد من وقوع انزلاق أرضي في جنوب غرب الصين أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل.

وفي ديسمبر 2023 فقد وقع زلزال في شمال غرب الصين أودى بحياة 148 شخصًا وشرد آلاف الآخرين في مقاطعة قانسو مما جعلها أكبر كارثة زلزالية في الصين منذ عام 2014، عندما قتل أكثر من 600 شخص في مقاطعة يونان في جنوب غرب البلاد.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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