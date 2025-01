بالفيديو: زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي يواجه رئيس الوزراء البريطاني حول أوضاع الأطفال في غزة

في مجلس العموم البريطاني فقد عرض زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين رئيس الوزراء البريطاني لسؤال صعب أثناء جلسة تلفزيونية.

فلين طرح السؤال قائلاً: (هل يمكن لرئيس الوزراء أن يوجه رسالة خاصة بمناسبة عيد الميلاد للأطفال الذين يتعرضون للقصف في غزة هذا الشتاء؟).

وقد رفض رئيس الوزراء سوناك مرة أخرى دعوة وقف إطلاق النار وأجاب قائلاً: (لا أحد يريد أن يستمر هذا الصراع لفترة أطول من اللازم، نحن ندعم بقوة وقف إطلاق النار المستدام، وهذا يعني أن حماس يجب أن تتوقف عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتحرير جميع الرهائن).

وأضاف فلين أنه في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية قد يتم قتل نحو 1400 طفل آخر بحلول يوم عيد الميلاد في 25 ديسمبر.

ثم أشار إلى أن بريطانيا بشكل مخزي امتنعت عن التصويت على اقتراح قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع يدعو إلى وقف إطلاق النار وسأل: (كيف يمكن لرئيس الوزراء تفسير سبب امتناع بريطانيا عن التصويت بينما صوتت 153 دولة لصالح وقف إطلاق النار؟).

وقد رد سوناك بالقول إن بريطانيا تشعر بقلق عميق إزاء التأثير المدمر للقتال في غزة على المدنيين.

وأضاف سوناك: (لقد فقد العديد من الأشخاص حياتهم بالفعل، وقد أكدنا ذلك وشددت عليه شخصياً لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الأسبوع الماضي فقط).

