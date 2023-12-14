أخبار عالمية

بالفيديو: زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي يواجه رئيس الوزراء البريطاني حول أوضاع الأطفال في غزة

عبد الرحمن عياد

في مجلس العموم البريطاني فقد عرض زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين رئيس الوزراء البريطاني لسؤال صعب أثناء جلسة تلفزيونية.

فلين طرح السؤال قائلاً: (هل يمكن لرئيس الوزراء أن يوجه رسالة خاصة بمناسبة عيد الميلاد للأطفال الذين يتعرضون للقصف في غزة هذا الشتاء؟).

وقد رفض رئيس الوزراء سوناك مرة أخرى دعوة وقف إطلاق النار وأجاب قائلاً: (لا أحد يريد أن يستمر هذا الصراع لفترة أطول من اللازم، نحن ندعم بقوة وقف إطلاق النار المستدام، وهذا يعني أن حماس يجب أن تتوقف عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتحرير جميع الرهائن).

وأضاف فلين أنه في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية قد يتم قتل نحو 1400 طفل آخر بحلول يوم عيد الميلاد في 25 ديسمبر.

ثم أشار إلى أن بريطانيا بشكل مخزي امتنعت عن التصويت على اقتراح قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع يدعو إلى وقف إطلاق النار وسأل: (كيف يمكن لرئيس الوزراء تفسير سبب امتناع بريطانيا عن التصويت بينما صوتت 153 دولة لصالح وقف إطلاق النار؟).

وقد رد سوناك بالقول إن بريطانيا تشعر بقلق عميق إزاء التأثير المدمر للقتال في غزة على المدنيين.

وأضاف سوناك: (لقد فقد العديد من الأشخاص حياتهم بالفعل، وقد أكدنا ذلك وشددت عليه شخصياً لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الأسبوع الماضي فقط).

 

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.