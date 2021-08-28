بالفيديو.. رقصة العروسة تؤدي إلى نهاية مأساوية لحفل زفاف عروسين والفرح تحول لساحة مصارعة

تسببت رقصة العروسة وقيام المدعوين بمبادلة الرقص معها لمشاركتها فرحتها إلى نهاية مأساوية لحفل زفاف عروسين، حيث تسبب هذا الأمر في وفاة شخص عقب إصابته نتيجة مشاجرة بين المدعوين، وللأسف تحولت زفة العروسين إلى ساحة مصارعة قبل أن ينتهي الأمر بمقتل أحد الضيوف.

رقصة العروسة تؤدي إلى نهاية مأساوية لحفل زفاف عروسين

وكان على الجميع أن يتلاشى حدوث أي مشاجرات في تلك الليلة التي يحلم بها كل عروسين، حيث تنتظر كل عروسة وعريس هذا اليوم بفارغ الصبر، لأن هذا يوم الزفاف يتم فيه الجمع بين قلبين وبين شخصين انتظرا طويلاً لإقامة أسرة سعيدة وبناء بيت جديد مليئ بالسعادة.

وما حدث بالتفصيل أنه أثناء رقصة العروسة، كان الشباب المتواجدين بحفل زفاف العروسين يريدون الرقص مع العروسة، ولكن يبدو أنه كان هناك شخص غير مرغوب فيه قام بالرقص مع العروسة فوقعت مشاجرة تم خلالها إطلاق أعيرة نارية.

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وخلال إطلاق النار أصابت طلقة أحد الحاضرين فتم نقله على الفور إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة سريعاً وتحول الفرح إلى عزاء، وكان حفل الزفاف في روسيا وبالتحديد في قراتشاي، وذلك كما في الفيديو المرفق بالخبر.