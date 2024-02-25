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بالفيديو رسائل البريطانيين تُبكي الملك تشارلز.. وإحدى الرسائل تثير الضحك لكلب يرتدي طوقًا بيطريًا

حازم البنا

كشفت الصحافة البريطانية عن مقطع فيديو ومجموعة من الصور التي نشرها قصر باكنجهام، والتي تلخص المشاعر المؤثرة للملك تشارلز الثالث من الضحك والبكاء، بعد تلقيه عدد كبير من الرسائل من البريطانيين التي أوضحت المشاعر الطيبة منهم وذلك عقب تشخيص إصابته بمرض السرطان.

رسائل حب من البريطانيين لتشارلز الثالث

وقد ظهر في الفيديو والمقاطع المصورة الملك تشارلز الثالث وهو يقوم بقراءة عدد من البطاقات التي أرسلها له المواطنون يتمنون له فيها الشفاء العاجل، وذلك وفقًا لتقرير صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، وأثناء قراءته إحدى البطاقات ضحك الملك تشارلز على بطاقة تحتوي على صورة كلب يرتدي طوقًا بيطريًا ومكتوب عليها عبارة: “على الأقل ليس عليك ارتداء مخروط!”

بطاقة تحتوي على صورة كلب يرتدي طوقًا بيطريًا ومكتوب عليها عبارة: “على الأقل ليس عليك ارتداء مخروط تثير ضحك الملك

أسباب بكاء وضحك الملك تشارلز

وقد أفاد مساعدون بأن البطاقة الكبيرة التي تبلغ قيمتها 6.29 جنيه إسترليني، والتي أصدرتها شركة بريطانية عبر الإنترنت، “أحدثت الكثير من البهجة لدى الملك”.

وخلال الاجتماع الذي عقده الملك تشارلز الثالث يوم الخميس الماضي مع رئيس الوزراء ريشي سوناك، أشار الملك إلى أن العديد من البطاقات جعلته يبكي.

لقاء الملك تشارلز الثالث مع رئيس الوزراء سوناك

الاعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان

يذكر أن الملك تشارلز قد خضع لعملية جراحية الشهر الماضي لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، وخلال هذه العملية اكتشف الأطباء حالة غير ذات صلة تثير قلقهم، وأظهرت الاختبارات لاحقًا أنها سرطانية، على الرغم من أن قصر باكنجهام لم يكشف عن تفاصيل إضافية حول نوع السرطان الذي يعاني منه الملك البريطاني.


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عن الكاتب:
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حازم البنا

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.


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