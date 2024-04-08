بالفيديو: ذوبان الثلوج يؤدي إلى أسوأ الفيضانات في جبال أورال الروسية والسلطات تعلن حالة الطوارئ

أعلنت روسيا حالة الطوارئ في جبال أورال الروسية، حيث تشهد المنطقة أسوأ فيضانات تم تسجيلها في التاريخ نتيجة لذوبان الثلوج بشكل سريع، وقد ارتفع منسوب المياه في بعض أكبر الأنهار في أوروبا، مما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم واللجوء إلى أماكن آمنة.

وقد تم رفع حالة الطوارئ في منطقة أورينبرغ قرب كازاخستان بعدما واجه نهر أورال، ثالث أطول أنهار أوروبا، ارتفاعًا مفاجئًا في منسوب المياه بعد ساعات فقط من ذوبان الثلوج، وقد تسربت المياه عبر سد في مدينة أورسك، مما أسفر عن تفاقم الفيضانات.

ووفقًا لوزارة الطوارئ الروسية من المتوقع أن يصل نهر أورال إلى مستويات خطيرة في أورينبرغ يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تصل ذروة الفيضانات في العاشر من أبريل.

وقد تأثر أكثر من 10400 منزل في جميع أنحاء البلاد بالفيضانات، وتعتبر مناطق الأورال وسيبيريا و فولغا والمناطق الوسطى الأكثر تضررًا.

لقطات جوية لمناطق غمرتها المياه في مدينة أورسك الروسية بعد انهيار سد أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين وأجبر على إجلاء آلاف السكان #العربية #روسيا pic.twitter.com/KlmIYrOI1e — العربية (@AlArabiya) April 6, 2024

وقد حذر سيرغي سالمينمن رئاسة بلدية أورينبرغ من تجاوز نهر أورال الرقم القياسي السابق لارتفاع المياه، الذي بلغ 9.46 متر، حيث يتوقع أن يتخطى ذلك الرقم في الوقت الحالي حيث بلغ ارتفاع المياه 8.72 متر.

وقد شدد سالمينمن على ضرورة إجلاء سكان المناطق المتضررة، وحثهم على عدم تأجيل عملية الإجلاء، مشيرًا إلى تدهور الوضع في الأيام المقبلة.

الفيضانات في جبال الأورال الروسية تجبر الآلاف على الإخلاء#روسيا#سوشال_سكاي pic.twitter.com/uPsvW1MvUD — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 8, 2024

بالإضافة إلى ذلك فقد طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحكومة تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع الفيضانات في مناطق أورينبرغ وكورغان وتيومين، ويهدف تشكيل هذه اللجنة إلى تنسيق الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الكارثة وتقديم المساعدة للمتضررين.

وتعيش جبال أورال الروسية حالة استنفار قصوى بسبب الفيضانات الكارثية التي تسببت بها ذوبان الثلوج السريع.

وقد حذر وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف يوم الأحد، من الوضع الحرج في مدينة أورسك بمنطقة جبال الأورال بعد انهيار سد واضطرار السلطات لإجلاء أكثر من 4000 شخص، وقد أفادت تقارير وكالة رويترز بذلك.

وقد أعلنت السلطات في منطقة أورينبورغ بأن منسوب نهر الأورال في أورسك قد انخفض بمقدار 9 سنتيمترات، ولكن مستويات المياه في مدينة أورينبورغ التي يبلغ عدد سكانها حوالي 550,000 نسمة تتجه نحو مستويات خطرة.

من فيضانات روسيا

وقد أعلنت الحكومة الإقليمية بأن منسوب المياه في مدينة أورينبورغ قد ارتفع بمقدار 16 سنتيمترًا في يوم واحد، ووصل إلى 872 سنتيمترًا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الروسية “روسجيدروميت” بأن تصل الفيضانات إلى ذروتها في أورينبورغ يوم الأربعاء وأن تؤثر على العديد من أحياء المدينة.

وقد حذرت السلطات أيضًا من ارتفاع متوقع في منسوب المياه في منطقتي تيومين وكورغان في سيبيريا، مع توقعات بارتفاع منسوب نهر توبول الكبير.

وقد أعلنت أجهزة الطوارئ في مدينة كورغان التي يعيش فيها حوالي 300000 شخص وتقع بالقرب من الحدود الكازاخستانية، بدء عمليات الإجلاء الاحترازية وتم نقل 571 شخصًا.

وقد طلب الكرملين من السلطات في كورغان وتيومين بأن يكونوا في حالة تأهب.