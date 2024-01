بالفيديو: دبابة روسية تقصف طائرة مسيرة أوكرانية وتسقطها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن نظام الدفاع الجوي الروسي قد تمكن من اعتراض أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي أوريول و سمولينسك، في الوقت نفسه تم تداول فيديو على الإنترنت يظهر دبابة روسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية.

جندي أوكراني يجهز مسيرة صغيرة الحجم

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية فقد تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة في مقاطعة سمولينسك وطائرة رابعة في مقاطعة أوريول.

وقد أكدت الوزارة بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف على أهداف داخل الاتحاد الروسي باستخدام طائرات بدون طيار.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية، بما في ذلك مقاطعات بيلغورود و بريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وتم تداول مقطع فيديو على الإنترنت يظهر دبابة روسية تطلق قذيفة على طائرة مسيرة أوكرانية صغيرة وتدمرها.

