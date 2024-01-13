بالفيديو خروج مظاهرات في عدد من دول العالم اليوم
خرجت العديد من المظاهرات اليوم، في عدد من دول العالم، حيث ندد المتظاهرون بتواطؤ الدول الغربية، مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وانطلقت عدة شعارات منها، لا حل إلا حل الدولتين.
مظاهرات في دول العالم
انطلقت عدة مظاهرات اليوم، في مختلف دول العالم تساند نضال الشعب الفلسطيني، وتطالب بوقف قصف غزة، وقد تمت الدعوة إلى هذه المظاهرات منذ أيام، وكان من الدول التي شاركت في مظاهرات اليوم، باريس وبرلين وأمستردام وتونس و أوسلو، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، وأندونيسيا، وجنوب أفريقيا، كما خرجت في أمريكا وبريطانيا مظاهرات، ضد قصف بلادهم لليمن، وهناك مظاهرات خرجت في البحرين أيضا، ضد انضمام دولة البحرين، لتحالف البحر الأحمر لضرب اليمن.
النيوزلنديين يدعمون غزة برقصة الهاكا الحربية الغريبة التي كانوا يرقصونها قبل المعارك ضد الاحتلال البريطاني. #خبرني pic.twitter.com/ZM9iHbGxkH
— خبرني Khaberni (@khaberni) January 13, 2024
شعارات التظاهر
تنوعت شعارات المتظاهرين، معبرة على تأييد الشعب الفلسطيني، ورفض العدوان الإسرائيلي، وكان من أمثلة هذه الشعارات:
- أن جرائم إسرائيل مفضوحة، والكل يعرفها.
- أوقفوا إطلاق النار الآن.
- لابد من دخول المساعدات الإنسانية.
- يجب وقف الدعم المالي لإسرائيل.
- لا حل إلا بحل الدولتين.
- وهتافات باسم دولة جنوب أفريقيا، لأنها أحيت ضمير العالم.
"القدس لنا".. الآلاف يحتشدون في شوارع #إندونيسيا تضامنًا مع غزة #الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة #القدس pic.twitter.com/xxAmr00IVl
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2024
مظاهرات في إسرائيل
كما خرجت اليوم السبت أيضا، مظاهرات ضخمة في إسرائيل، لأهالي الرهائن، ومسانديهم، حيث نددوا بنهج الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، في استعادة الأسرى، حيث لم يعود من الرهائن حتى الآن، إلا من أعادتهم المقاومة في صفقة التبادل، أو عادوا جثث، مع جثث الجنود اللذين ذهبوا لتحريرهم.
كيب تاون #جنوب_افريقيا الان. 👇#شكرا_جنوب_افريقيا #South_Africa #فلسطين_تنتصر #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/BCSokz9R8H
— MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) January 13, 2024
يهود يتظاهرون ضد إسرائيل في لاهاي
تظاهر يهود اليوم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضد العدوان الإسرائيلي، على غزة، ومؤيدين لحقوق الشعب الفلسطيني.
هؤلاء هم اليهود التوراتيون (Torah Judaism )
يتظاهرون اليوم فى محكمة لاهاى؛
تأييدا للحق الفلسطيني وتنديدًا بالإجرام الصهيونى!
تغضبون عندما أقول لكم إن حكامنا أقبح من يهود صهاينة،
أما اليهود التوراتيون فهم من قال الله فيهم:
(منهم أمة مقتصدة ،وكثير منهم ساء مايعملون)#غزة_تنتصر pic.twitter.com/QRmsEZZsR7
— Dr.Yahya Ghoniem (@YahyaGhoniem) January 12, 2024