بالفيديو خروج مظاهرات في عدد من دول العالم اليوم

خرجت العديد من المظاهرات اليوم، في عدد من دول العالم، حيث ندد المتظاهرون بتواطؤ الدول الغربية، مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وانطلقت عدة شعارات منها، لا حل إلا حل الدولتين.

مظاهرات النرويج

مظاهرات في دول العالم

انطلقت عدة مظاهرات اليوم، في مختلف دول العالم تساند نضال الشعب الفلسطيني، وتطالب بوقف قصف غزة، وقد تمت الدعوة إلى هذه المظاهرات منذ أيام، وكان من الدول التي شاركت في مظاهرات اليوم، باريس وبرلين وأمستردام وتونس و أوسلو، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، وأندونيسيا، وجنوب أفريقيا، كما خرجت في أمريكا وبريطانيا مظاهرات، ضد قصف بلادهم لليمن، وهناك مظاهرات خرجت في البحرين أيضا، ضد انضمام دولة البحرين، لتحالف البحر الأحمر لضرب اليمن.

النيوزلنديين يدعمون غزة برقصة الهاكا الحربية الغريبة التي كانوا يرقصونها قبل المعارك ضد الاحتلال البريطاني. #خبرني pic.twitter.com/ZM9iHbGxkH — خبرني Khaberni (@khaberni) January 13, 2024

شعارات التظاهر

تنوعت شعارات المتظاهرين، معبرة على تأييد الشعب الفلسطيني، ورفض العدوان الإسرائيلي، وكان من أمثلة هذه الشعارات:

أن جرائم إسرائيل مفضوحة، والكل يعرفها.

أوقفوا إطلاق النار الآن.

لابد من دخول المساعدات الإنسانية.

يجب وقف الدعم المالي لإسرائيل.

لا حل إلا بحل الدولتين.

وهتافات باسم دولة جنوب أفريقيا، لأنها أحيت ضمير العالم.

مظاهرات في إسرائيل

كما خرجت اليوم السبت أيضا، مظاهرات ضخمة في إسرائيل، لأهالي الرهائن، ومسانديهم، حيث نددوا بنهج الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، في استعادة الأسرى، حيث لم يعود من الرهائن حتى الآن، إلا من أعادتهم المقاومة في صفقة التبادل، أو عادوا جثث، مع جثث الجنود اللذين ذهبوا لتحريرهم.

يهود يتظاهرون ضد إسرائيل في لاهاي

تظاهر يهود اليوم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضد العدوان الإسرائيلي، على غزة، ومؤيدين لحقوق الشعب الفلسطيني.