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بالفيديو: حماس تكشف عن مقطع فيديو لمحتجزات إسرائيليات في قطاع غزة

عبد الرحمن عياد

بثت حركة حماس يوم الجمعة مقطع فيديو على تيليجرام يظهر ثلاث نساء إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة حيث قدمت اثنتان منهن نفسيهما على أنهما جنديتان.

بالفيديو: حماس تكشف عن مقطع فيديو لمحتجزات إسرائيليات في قطاع غزة

من مقطع الفيديو

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية فقد تم التعرف على النساء الثلاث استنادًا إلى مصادر رسمية ومدنية، حيث تم احتجازهن منذ هجوم أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من يناير فقد بثت حركة حماس تسجيل فيديو يُظهر جثتي المحتجزين الإسرائيلتين يوسي شرعابي وإيتاي سفيرسكي.
وأظهر المقطع أيضًا محتجزة إسرائيلية ثالثة تُدعى نوا أرجاماني، وقد أفادت بأن المحتجزين قتلا جراء ضربات الجيش الإسرائيلي.

وقبل ذلك بيوم فقد بثت الحركة مقطع فيديو آخر يُظهر ثلاثة إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، حيث ناشدوا الحكومة الإسرائيلية بوقف الهجمات الجوية والبرية والتفاوض لإطلاق سراحهم.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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