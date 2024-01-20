أصدرت محكمة في كوريا الشمالية حكمًا يقضي بسجن طفلين لمدة 12 عامًا مع الأشغال الشاقة بسبب مشاهدتهم للدراما الكورية الجنوبية.

وقد تم توثيق الواقعة في مشاهد تبدو أنها صورت في عام 2022، حيث يظهر الصبيان البالغان من العمر 16 عامًا مكبلي الأيدي أمام حشد من الطلاب في ملعب خارجي.

بالفيديو: حكم بالسجن على طفلين في كوريا الشمالية بسبب مشاهدتهم للدراما الكورية الجنوبية

وفي اللقطات النادرة يمكن رؤية ضباط يرتدون الزي الرسمي وهم يوبخون الصبيان لعدم (التفكير بعمق في أخطائهم).

يجدر بالذكر أن البرامج الترفيهية الكورية الجنوبية بما في ذلك التلفزيون، محظورة في كوريا الشمالية.

وفي السابق كانت العقوبة المفروضة على المخالفين لهذا القانون هي إرسالهم لمعسكرات عمل الشباب لمدة تصل إلى 5 أعوام.

ومع ذلك في عام 2020 تم تمرير قانون جديد يجرم مشاهدة أو توزيع البرامج الترفيهية الكورية الجنوبية ويعاقب عليها بالإعدام.

ويذكر أنه قد نشر لقطات من محاكمة نادر جدًا، ولكن معهد الأبحاث (ساند) الذي يتعاون مع منشقين من بيونغ يانغ قد نشر مقاطع من محاكمة الصبيان.