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بالفيديو: حكم بالسجن على رئيس بلدية كردي يشعل توترات في البرلمان التركي

عبد الرحمن عياد

أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن نحو 20 عاماً على محمد صديق أكيس، رئيس بلدية مؤيد للأكراد، بتهمة الإرهاب.

بالفيديو: حكم بالسجن على رئيس بلدية كردي يشعل توترات في البرلمان التركي

من شجار مجلس النواب


وقد أدى اعتقال أكيس وتعيين آخر في منصبه إلى مشاجرات بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد في البرلمان.
وقد ألقت الشرطة القبض على محمد صديق أكيس، رئيس بلدية إقليم هكاري، يوم الإثنين وذلك بعد شهرين فقط من فوزه في الانتخابات المحلية.

 

 

محمد صديق أكيس رئيس بلدية إقليم هكاري
محمد صديق أكيس رئيس بلدية إقليم هكاري


وقد ذكرت وزارة الداخلية التركية بأن محمد صديق أكيس قد لعب دوراً بارزاً في حزب العمال الكردستاني المسلح المحظور، وفي ضوء ذلك فقد تم تعيين حاكم الإقليم في منصبه.
وجدير بالذكر أنه بعد الانتخابات البلدية لعام 2019، فقد قامت تركيا باعتقال جميع رؤساء البلديات المؤيدين للأكراد تقريباً بسبب علاقات مزعومة مع حزب العمال الكردستاني، وتم تعيين مسؤولين حكوميين بدلاً منهم.
وقد نفى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أي ارتباط بحزب العمال الكردستاني في السابق.

 


وقد اندلعت التوترات في البرلمان عندما رفع نواب من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب لافتات ورددوا شعارات احتجاجاً على اعتقال أكيس وتعيين آخر في منصبه.
وقد ردد نواب الحزب شعارات مثل “كتفا بكتف ضد الفاشية”، بينما قام نواب حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرد بشعارات مضادة مثل “سحقا لحزب العمال الكردستاني”، وقاموا بتمزيق لافتات رفعها نواب حزب المساواة والديمقراطية الشعوب.
وقد أظهرت اللقطات جدالا حادا وتدافعا بين المشرعين، تطورت الأمور لاحقا ليسقط بعضهم بينما امتنع آخرون عن المشاركة في العراك.

 


وقد انتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي اعتقال أكيس وتعيين شخص آخر مكانه، واعتبر ذلك “ازدراء” لأهالي هكاري.
وقد أعرب حزب الشعب الجمهوري الاجتماعي الديمقراطي، المعارض الرئيسي في البلاد عن دعمه لرئيس البلدية المقال وأرسل وفدا إلى هكاري.
وفي الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس، فقد عزز حزب المساواة والديمقراطية الشعوب قوته الإقليمية بفوزه في عشرة أقاليم بجنوب شرق تركيا، الذي تسكنه أغلبية كردية.
وفي نهاية الشهر الماضي فقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده لن تترد في شن هجوم جديد بشمال سوريا.
وتتهم السلطات التركية الحزب وأسلافه المؤيدين للأكراد بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كجماعة إرهابية.
وقد قُتل أكثر من 40 ألف شخص في إطار حركة التمرد الانفصالية التي أطلقها حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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