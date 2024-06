بالفيديو: حكم بالسجن على رئيس بلدية كردي يشعل توترات في البرلمان التركي

أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن نحو 20 عاماً على محمد صديق أكيس، رئيس بلدية مؤيد للأكراد، بتهمة الإرهاب.

من شجار مجلس النواب



وقد أدى اعتقال أكيس وتعيين آخر في منصبه إلى مشاجرات بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد في البرلمان.

وقد ألقت الشرطة القبض على محمد صديق أكيس، رئيس بلدية إقليم هكاري، يوم الإثنين وذلك بعد شهرين فقط من فوزه في الانتخابات المحلية.

Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu.



وقد ذكرت وزارة الداخلية التركية بأن محمد صديق أكيس قد لعب دوراً بارزاً في حزب العمال الكردستاني المسلح المحظور، وفي ضوء ذلك فقد تم تعيين حاكم الإقليم في منصبه.

وجدير بالذكر أنه بعد الانتخابات البلدية لعام 2019، فقد قامت تركيا باعتقال جميع رؤساء البلديات المؤيدين للأكراد تقريباً بسبب علاقات مزعومة مع حزب العمال الكردستاني، وتم تعيين مسؤولين حكوميين بدلاً منهم.

وقد نفى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أي ارتباط بحزب العمال الكردستاني في السابق.



وقد اندلعت التوترات في البرلمان عندما رفع نواب من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب لافتات ورددوا شعارات احتجاجاً على اعتقال أكيس وتعيين آخر في منصبه.

وقد ردد نواب الحزب شعارات مثل “كتفا بكتف ضد الفاشية”، بينما قام نواب حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرد بشعارات مضادة مثل “سحقا لحزب العمال الكردستاني”، وقاموا بتمزيق لافتات رفعها نواب حزب المساواة والديمقراطية الشعوب.

وقد أظهرت اللقطات جدالا حادا وتدافعا بين المشرعين، تطورت الأمور لاحقا ليسقط بعضهم بينما امتنع آخرون عن المشاركة في العراك.

