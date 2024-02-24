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بالفيديو: حريق هائل يخلف عددًا من القتلى والجرحى في مدينة فالنسيا الإسبانية

عبد الرحمن عياد

أفادت خدمات الطوارئ في مدينة فالنسيا الساحلية في شرق إسبانيا بأن حريقًا هائلاً اندلع في مبنى سكني مكون من عدة طوابق، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين.
ووفقًا لمصدر في مجلس المدينة يُحتمل ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب وجود 19 شخصًا في عداد المفقودين.

بالفيديو: حريق هائل يخلف عددًا من القتلى والجرحى في مدينة فالنسيا الإسبانية

من مقطع الفيديو

وتفيد التقارير بأن الحريق قد اندلع في الطابق الرابع من المبنى حوالي الساعة 5:30 مساءً يوم الخميس، ثم انتشر بسرعة في جميع أنحاء المبنى، وتُظهر اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي النيران والدخان الأسود الكثيف وهي تغطي المبنى الواقع في حي كامبانار في غرب فالنسيا.

 

 

وقد أفاد خورخي سواريز توريس نائب مدير خدمات الطوارئ في منطقة فالنسيا، للصحافيين بأن الحصيلة الحالية تشير إلى وفاة 4 أشخاص في الحادث.

ووفقًا لخدمات الطوارئ فقد تلقى 14 شخصًا علاجًا لإصابات متفاوتة، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وتم نقل 12 منهم إلى مستشفيات المدينة.

وقد تحول المبنى الذي يتألف من 14 طابقًا ويضم 130 شقة، إلى هيكل مدمر تمامًا بسبب الحريق، وقد شارك 22 فريقًا من رجال الإطفاء في عمليات إخماد الحريق.

 

 

وصرحت إستر بوخاديس نائبة رئيس جمعية المهندسين الصناعيين في فالنسيا لقناة “آيه بون” المحلية بأن اندلاع الحريق بسرعة كبيرة يعود لاستخدام طبقة من مادة البولي يوريثين السريعة الاشتعال في عمليات العزل بالمبنى.

 

 

وقد عبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن صدمته من الحريق المروع وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، وأكد أنه يتواصل مع رئيس البلدية ومسؤولي المنطقة لتقديم أي مساعدة مطلوبة وقد أعرب عن تعازيه للضحايا.

ويعيد حريق المبنى إلى الأذهان كارثة حريق برج غرينفيل في لندن عام 2017 عندما انتشرت النيران بسرعة في طوابقه الـ24 بسبب مادة البولي يوريثين التي كانت تغطيه، مما أدى إلى مقتل 72 شخصا.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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