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بالفيديو: حريق هائل يجتاح مستودعات في لوس أنجلوس وإغلاق الطرق

عبد الرحمن عياد

فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق ضخم اندلع في ساحات تخزين تحت طريق سريع رئيسي وسط مدينة لوس أنجلوس.
وقد أدى هذا الحريق إلى احتراق المقطورات والسيارات ومواد أخرى في المنطقة، وبناءً على تصريحات السلطات فقد تم إغلاق الطريق مؤقتًا نتيجة للحريق.

وقد تصاعدت ألسنة اللهب الهائلة نحو السماء يوم السبت وعثر رجال الإطفاء على حواجز حماية ملتوية وخرسانة سوداء متهشمة في منطقة صناعية قرب جسر الطريق السريع 10.
وأفادت السلطات بأن الطريق الذي يعد الرابط الرئيسي بين الشرق والغرب في لوس أنجلوس سيظل مغلقًا لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يوم الأحد.

ووفقًا لإدارة الإطفاء فلم يتسبب الحريق في وقوع أي إصابات بشرية، ولكنه التهم مساحة تعادل 6 ملاعب كرة قدم وحتى الآن لم تعلن السلطات سبب الحريق الذي نشب في المنطقة.

 

 

 

 

 

 

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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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