بالفيديو: حريق هائل يجتاح مستودعات في لوس أنجلوس وإغلاق الطرق

فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق ضخم اندلع في ساحات تخزين تحت طريق سريع رئيسي وسط مدينة لوس أنجلوس.

وقد أدى هذا الحريق إلى احتراق المقطورات والسيارات ومواد أخرى في المنطقة، وبناءً على تصريحات السلطات فقد تم إغلاق الطريق مؤقتًا نتيجة للحريق.

وقد تصاعدت ألسنة اللهب الهائلة نحو السماء يوم السبت وعثر رجال الإطفاء على حواجز حماية ملتوية وخرسانة سوداء متهشمة في منطقة صناعية قرب جسر الطريق السريع 10.

وأفادت السلطات بأن الطريق الذي يعد الرابط الرئيسي بين الشرق والغرب في لوس أنجلوس سيظل مغلقًا لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يوم الأحد.

ووفقًا لإدارة الإطفاء فلم يتسبب الحريق في وقوع أي إصابات بشرية، ولكنه التهم مساحة تعادل 6 ملاعب كرة قدم وحتى الآن لم تعلن السلطات سبب الحريق الذي نشب في المنطقة.

Hats off to the firefighters battling the flames in Los Angeles #California

Alert:

🔥Both directions of the 10 Freeway near Alameda in Downtown Los Angeles are shutdown following a massive pallet fire. pic.twitter.com/G7i0J5HtwP

— Bulletin Buzz (@bulletin_buzz) November 11, 2023