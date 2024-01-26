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بالفيديو: حريق هائل ومدمر في مستشفى غاندي بطهران

عبد الرحمن عياد

ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران يوم الخميس بأن حريقا هائلا شب في مستشفى غاندي الواقع في العاصمة طهران.
وتظهر مقاطع فيديو الحريق وهو يلتهم جزءا من المبنى.

بالفيديو: حريق هائل ومدمر في مستشفى غاندي بطهران

من مقطع الفيديو

وقد نقلت وسائل الإعلام تصريحات المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران (جلال ملكي) الذي أكد بأن الحريق قد اندلع في السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن الأسباب المحتملة ولا عن وقوع ضحايا جراء الحريق.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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