بالفيديو: حريق هائل ومدمر في مستشفى غاندي بطهران

ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران يوم الخميس بأن حريقا هائلا شب في مستشفى غاندي الواقع في العاصمة طهران.

وتظهر مقاطع فيديو الحريق وهو يلتهم جزءا من المبنى.

من مقطع الفيديو

وقد نقلت وسائل الإعلام تصريحات المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران (جلال ملكي) الذي أكد بأن الحريق قد اندلع في السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن الأسباب المحتملة ولا عن وقوع ضحايا جراء الحريق.