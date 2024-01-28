تعاني عناصر الإطفاء في الأرجنتين من مكافحة حريق خارج عن السيطرة في حديقة لوس أليرسيس الوطنية في باتاغونيا.

وقد أفادت وكالة الأنباء الرسمية (تيلام) بأن الحريق قد دمر حتى الآن حوالي 600 هكتار من الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

بالفيديو: حريق هائل في الحديقة التراثية لوس أليرسيس الوطنية في الأرجنتين

وفي منتصف فصل الصيف في النصف الجنوبي من العالم فقد تجاوزت درجات الحرارة في باتاغونيا الأرجنتينية 40 درجة مئوية، وهي منطقة صحراوية عادة ما تكون باردة وعاصفة في أقصى جنوب البلاد.

وقد حاولت فرق الإطفاء في مقاطعة تشوبوت منع امتداد الحريق إلى مدينتي إيسكويل وتريفلين، واللتين تقعان على بعد حوالي 2000 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بوينس آيرس.

وقد صرح ماريو كارديناس رئيس قسم الإطفاء والاتصالات والطوارئ في الحديقة الوطنية بأن الحريق قد خرج عن السيطرة.

وقد اندلع الحريق مساء الخميس وأتى على أكثر من 577 هكتارًا من الغابات، تمتد إلى خارج حدود الحديقة.

Incendio INTENCIONAL en Parque Nacional Los Alerces y alrededores.

El lobby inmobiliario celebra, mientras el gobierno de Milei promueve la derogación de la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Tierras. pic.twitter.com/sTmY0jww7k — Juan Agustín (@efjuanagustin) January 27, 2024

وقد أشار كارديناس إلى أن الظروف الجوية غير ملائمة بسبب شدة الرياح وارتفاع درجات الحرارة، مما يجعل عملية الإطفاء صعبة للغاية.

ويذكر أن الحريق يجتاح منطقة مجرى سينتينيلا قرب خليج روزاليس وفقًا لوكالة تيلام.

#Ahora se incendia el Parque Nacional Los Alerces en Chubut. De los lugare más buscados por los magnates.

La Ley Ómnibus que intenta imponer Milei desatará una ola de incendios intencionales, como este, favoreciendo el negocio inmobiliario.#NoALasFacultadesDelegadas pic.twitter.com/TdlILyOGFk — Emergentes (@emergentesmedio) January 27, 2024

وتغطي حديقة لوس أليرسيس مساحة تبلغ 188379 هكتارًا بالإضافة إلى منطقة عازلة تمتد على مساحة تقارب 207313 هكتارًا.

وتتميز باتاغونيا بمناظرها الطبيعية الخلابة التي شكلتها التجمعات الجليدية المتعاقبة.

وقد أنشأت هذه المجموعات تنوعًا من الأشكال المذهلة مثل الدوائر الجليدية وبحيرات المياه الصافية والوديان المعلقة والجبال الصخرية.

وتُعد حديقة لوس أليرسيس موطنًا لبعض البقع المتبقية من غابات باتاغونيا المجاورة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات المستوطنة والمهددة بالانقراض، بما في ذلك أقدم مجموعة من السرو الباتاغوني.

وتعمل السلطات المحلية وفرق الإطفاء بكل جهودها لاحتواء الحرائق وحماية هذا التراث الطبيعي الثمين في باتاغونيا.