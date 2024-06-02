بالفيديو: حريق كبير في الجولان وتصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل

اندلع حريق كبير في مرتفعات الجولان المحتلة يوم الأحد، نتيجة انفجار أحد الصواريخ في المنطقة، حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

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وقد أعلن حزب الله اللبناني يوم الأحد عن استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه فقد شن حزب الله هجوماً بطائرة مسيرة على منشأة عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجولان.



وقد أفاد حزب الله بأن الغارة أصابت نظام رادار تابعاً للقبة الحديدية الإسرائيلية، بالإضافة إلى القوات التي تديره.

وفي سياق متصل فقد قتل لبنانيان في غارة إسرائيلية أصابت منزلهما ببلدة الحولة قرب الحدود، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقد أشارت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية إلى أن الرجلين مدنيان ويعملان في رعاية الغنم.

الجولان المحتل

كاتسرين الحرائق تصل محيط المناطق السكنية والعمل على إخمادها نتيجة القصف المستمر من جنوب لبنان .. pic.twitter.com/fszIyP2TDo — ‏جَفر‏‏ا ‏ jafra ‏𓂆 (@JafraPs) June 2, 2024



ومن جهته قال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن في بيان بأن غارة إسرائيلية أخرى ألحقت أضراراً بمكتب وزارته في بلدة بنت جبيل، وكذلك بالسوق التجاري بالمدينة ومقر الحكومة المحلية صباح الأحد.

وقد صرح حزب الله في وقت سابق بأن مقاتليه استهدفوا موقع حدب يارون وتجمعًا للجنود الإسرائيليين في محيطه شمال إسرائيل باستخدام “الأسلحة المناسبة”، وأكدوا إصابة الأهداف بشكل مباشر.

وفي سياق متصل فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على أهداف في جنوب لبنان الليلة الماضية، وذلك ردًا على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه شمال إسرائيل.

وفي الأسابيع الأخيرة فقد شهدت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله تصاعداً كبيراً، حيث وقعت المواجهات بشكل شبه يومي منذ أكتوبر 2023، مما أثار مخاوف من توسع الصراع.

وقد أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 400 شخص في لبنان، معظمهم من مقاتلي حزب الله والجماعات المتحالفة معه، بالإضافة إلى أكثر من 70 مدنياً.

ومن جانب آخر فقد تسببت الضربات القادمة من لبنان في مقتل 10 مدنيين على الأقل و15 جندياً إسرائيلياً.

الجولان المحتل

كاتسرين الحرائق تصل محيط المناطق السكنية والعمل على إخمادها نتيجة القصف المستمر من جنوب لبنان .. pic.twitter.com/fszIyP2TDo — ‏جَفر‏‏ا ‏ jafra ‏𓂆 (@JafraPs) June 2, 2024

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل تصعيدًا في القصف المتبادل شبه اليومي بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله والفصائل الفلسطينية المسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.