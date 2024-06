بالفيديو: حرائق واسعة في شمال إسرائيل بعد هجوم صاروخي من حزب الله

في ليلة يوم الثلاثاء فقد اندلعت حرائق كبيرة في شمال إسرائيل، وذلك على خلفية الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة الذي شنّه حزب الله من جنوب لبنان.

وقد أدى ذلك إلى إخلاء بعض السكان في بلدة قريبة من الحدود، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.

من الحرائق المشتعلة في شمال إسرائيل

وقد أفادت تقارير بأن فرقة الإطفاء، بمساعدة 4 طائرات من سرب الإطفاء الجوي “إلعاد” قد تمكنت من السيطرة على الحريق في مفترق عميعاد وكريات شمونة وكفار جلعاد هذا الصباح.

وقد صرح قائد منطقة الإطفاء الشمالية بأنه في الوقت الحالي “هناك عدة مراكز لحرائق نحاول إخمادها، ومنها حريق في منطقة كيرين نفتالي حيث ظروف الوصول اليه صعبة، وسنبذل قصارى جهدانا لإخماده”.

وقد أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن “وحدات الإطفاء بمساعدة من جهات عدة تعمل على إخماد النيران”، مشيرةً إلى أنه تم إجلاء العديد من المنازل في بلدة كريات شمونة المجاورة للحدود مع لبنان.

وقد شاهد مصوّر من وكالة فرانس برس حرائق تلتهم مساحات من المناطق الحدودية مع لبنان، والتي تشهد منذ أكتوبر الماضي تبادلًا شبه يومي للقصف بين إسرائيل وحزب الله، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقد أكد الجيش الإسرائيلي بأنه نشر تعزيزات لمساندة عناصر الإطفاء في ظل اشتداد حدة الحرائق.

وقد أوضح الجيش في بيان له بأن “ستة من جنود الاحتياط أصيبوا بجروح طفيفة بسبب استنشاق الدخان ونقلوا إلى المستشفى للحصول على العلاج الطبي”.

وأضاف البيان بأن “القوات سيطرت على مناطق اشتعال الحرائق، وفي هذه المرحلة، لا يوجد أي خطر على السكان” وقد أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قادة المنطقة الشمالية وصلوا إلى كريات شمونة خلال الليل ويقومون بإجراء تقييم للأوضاع.

ومن جهته فقد أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يتابع تطورات الحرائق باهتمام بالغ.

Fires raging out of control in northern Israel

WE ARE AT WAR pic.twitter.com/jppxQ1eLZQ

— Uri Israel (@Israel2252) June 3, 2024