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بالفيديو: حرائق واسعة في شمال إسرائيل بعد هجوم صاروخي من حزب الله

عبد الرحمن عياد

في ليلة يوم الثلاثاء فقد اندلعت حرائق كبيرة في شمال إسرائيل، وذلك على خلفية الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة الذي شنّه حزب الله من جنوب لبنان.
وقد أدى ذلك إلى إخلاء بعض السكان في بلدة قريبة من الحدود، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.

بالفيديو: حرائق واسعة في شمال إسرائيل بعد هجوم صاروخي من حزب الله

من الحرائق المشتعلة في شمال إسرائيل

وقد أفادت تقارير بأن فرقة الإطفاء، بمساعدة 4 طائرات من سرب الإطفاء الجوي “إلعاد” قد تمكنت من السيطرة على الحريق في مفترق عميعاد وكريات شمونة وكفار جلعاد هذا الصباح.

وقد صرح قائد منطقة الإطفاء الشمالية بأنه في الوقت الحالي “هناك عدة مراكز لحرائق نحاول إخمادها، ومنها حريق في منطقة كيرين نفتالي حيث ظروف الوصول اليه صعبة، وسنبذل قصارى جهدانا لإخماده”.

وقد أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن “وحدات الإطفاء بمساعدة من جهات عدة تعمل على إخماد النيران”، مشيرةً إلى أنه تم إجلاء العديد من المنازل في بلدة كريات شمونة المجاورة للحدود مع لبنان.

وقد شاهد مصوّر من وكالة فرانس برس حرائق تلتهم مساحات من المناطق الحدودية مع لبنان، والتي تشهد منذ أكتوبر الماضي تبادلًا شبه يومي للقصف بين إسرائيل وحزب الله، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

 

الحرائق أشعلتها أسراب من مسيّرات حزب الله
الحرائق أشعلتها أسراب من مسيّرات حزب الله

 

وقد أكد الجيش الإسرائيلي بأنه نشر تعزيزات لمساندة عناصر الإطفاء في ظل اشتداد حدة الحرائق.
وقد أوضح الجيش في بيان له بأن “ستة من جنود الاحتياط أصيبوا بجروح طفيفة بسبب استنشاق الدخان ونقلوا إلى المستشفى للحصول على العلاج الطبي”.

 

 

وأضاف البيان بأن “القوات سيطرت على مناطق اشتعال الحرائق، وفي هذه المرحلة، لا يوجد أي خطر على السكان” وقد أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قادة المنطقة الشمالية وصلوا إلى كريات شمونة خلال الليل ويقومون بإجراء تقييم للأوضاع.

ومن جهته فقد أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يتابع تطورات الحرائق باهتمام بالغ.

 

 

وقد جاءت هذه الحرائق بعد أن أعلن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، عن شن سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة يوم الاثنين، استهدفت مواقع عسكرية ومواضع انتشار للجنود الإسرائيليين في شمال لبنان.

ومن جانبه فقد أكد الجيش الإسرائيلي أنه رد على هذه الهجمات بقصف جوي استهدف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان.

 

 

ومنذ اليوم التالي لاندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر، إثر هجوم من حماس على جنوب إسرائيل، فقد تبادل حزب الله والجانب الإسرائيلي القصف عبر الحدود بين البلدين.

وقد شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة التصعيد بين الطرفين.

ومنذ بداية التصعيد فقد قُتل ما لا يقل عن 453 شخصًا في لبنان، بينهم 88 مدنيًا و293 مقاتلاً من حزب الله، وفقًا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات حزب الله والمصادر الرسمية اللبنانية.

ومن جانبه فقد أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 14 عسكريًا و11 مدنيًا.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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