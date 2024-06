بالفيديو: حادث قطار مروع في التشيك يُودي بحياة 4 أشخاص ويصيب 26 آخرين

أعلن وزير النقل مارتن كوبكا بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 26 آخرون نتيجة اصطدام قطار ركاب بقطار شحن في مدينة باردوبيتسه التشيكية مساء الأربعاء.

الحادث وقع في مدينة باردوبيتسه

وقد أكد وزير النقل مارتن كوبكا إغلاق المسار الرئيسي بين براغ والجزء الشرقي من البلاد بينما تحقق السلطات في الحادث ومن المحتمل أن يظل المسار مغلقًا طوال اليوم بسبب حجم الحادث، ومن المرجح أن يستمر إغلاق الخط وتعليق الرحلات يوم غد الجمعة أيضا.

وقال رجال الإنقاذ بأن أكثر من 300 راكب كانوا على متن القطار السريع المتجه إلى مدينة كوسيتشي بشرق سلوفاكيا.

وحتى الآن لم يتم التعرف على القتلى على الفور.

ويعتبر ممر باردوبيتسه حيث اصطدم القطاران، حيويا للسكك الحديدية التشيكية.

وقد ذكرت الشرطة بأن خدمات الإنقاذ توجهت فورًا إلى موقع الحادث وتعمل على إجلاء الركاب.

وقد وقع الحادث في باردوبيتسه، وهي جزء من ممر السكك الحديدية الرئيسي في البلاد الممتد من براغ إلى المناطق الشرقية.



وقد أوضح مارتن نيتوليكي حاكم منطقة باردوبيتسه، عبر فيسبوك بأن قطار الركاب الذي تعرض للحادث تشغله شركة القطارات ريجيوجيت.

وقد أضاف مارتن نيتوليكي قائلاً: “الاصطدام بين قطار ريجيوجيت وقطار الشحن أسفر عن وفاة عدة أشخاص وإصابة العشرات”.

