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بالفيديو: حادث قطار مروع في التشيك يُودي بحياة 4 أشخاص ويصيب 26 آخرين

عبد الرحمن عياد

أعلن وزير النقل مارتن كوبكا بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 26 آخرون نتيجة اصطدام قطار ركاب بقطار شحن في مدينة باردوبيتسه التشيكية مساء الأربعاء.

بالفيديو: حادث قطار مروع في التشيك يُودي بحياة 4 أشخاص ويصيب 26 آخرين

الحادث وقع في مدينة باردوبيتسه

وقد أكد وزير النقل مارتن كوبكا إغلاق المسار الرئيسي بين براغ والجزء الشرقي من البلاد بينما تحقق السلطات في الحادث ومن المحتمل أن يظل المسار مغلقًا طوال اليوم بسبب حجم الحادث، ومن المرجح أن يستمر إغلاق الخط وتعليق الرحلات يوم غد الجمعة أيضا.

وقال رجال الإنقاذ بأن أكثر من 300 راكب كانوا على متن القطار السريع المتجه إلى مدينة كوسيتشي بشرق سلوفاكيا.
وحتى الآن لم يتم التعرف على القتلى على الفور.
ويعتبر ممر باردوبيتسه حيث اصطدم القطاران، حيويا للسكك الحديدية التشيكية.
وقد ذكرت الشرطة بأن خدمات الإنقاذ توجهت فورًا إلى موقع الحادث وتعمل على إجلاء الركاب.
وقد وقع الحادث في باردوبيتسه، وهي جزء من ممر السكك الحديدية الرئيسي في البلاد الممتد من براغ إلى المناطق الشرقية.

 

من موقع الحادث
من موقع الحادث


وقد أوضح مارتن نيتوليكي حاكم منطقة باردوبيتسه، عبر فيسبوك بأن قطار الركاب الذي تعرض للحادث تشغله شركة القطارات ريجيوجيت.
وقد أضاف مارتن نيتوليكي قائلاً: “الاصطدام بين قطار ريجيوجيت وقطار الشحن أسفر عن وفاة عدة أشخاص وإصابة العشرات”.

 

 

 


وقد أظهرت لقطات بعد الحادث خروج عربة واحدة على الأقل عن مسارها، بينما عرضت الشرطة عبر حسابها على موقع إكس صفًا من مركبات خدمة الطوارئ وطائرة هليكوبتر في مكان الحادث.
كما وصف رئيس الوزراء التشيكي “بيتر فيالا” الحادث بالمأساة الكبيرة، معرباً عن تعازيه لعائلات القتلى.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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