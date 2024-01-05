بالفيديو: حادث قطار في إندونيسيا يودي بحياة ثلاثة قتلى

تعرضت منطقة جاوة الغربية في إندونيسيا يوم الجمعة لحادث قطار أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وذلك وفقًا لما أعلنه مسؤول بوزارة النقل الإندونيسية.

وقد تم تداول لقطات مصورة على وسائل الإعلام تظهر خروج بعض عربات القطار عن القضبان في حين تم إنقاذ الركاب من العربات الأخرى.

وقد تم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات، وذكرت الشرطة أنها لا تزال تحقق لمعرفة سبب الحادث وعدد الركاب الذين كانوا على متن القطارين.

ووفقًا لمدير عام القطارات بوزارة النقل محمد رسال واصل فإن اثنين من القتلى كانا مشغلي القطارين.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل دقيقة حول سبب الحادث وما إذا كانت هناك عوامل فنية أو بشرية متداخلة. ومع ذلك تؤكد السلطات أن جميع الركاب تم إجلاؤهم من القطارين بعد الحادث.