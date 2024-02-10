بالفيديو: حادث اصطدام طائرة خاصة ومركبات على الطريق السريع في فلوريدا

توفي شخصان في حادث مأساوي بعدما حاولت طائرة خاصة صغيرة القيام بعملية هبوط اضطراري على الطريق السريع جنوب غربي فلوريدا يوم الجمعة، وقد أسفر الحادث عن تصادم الطائرة مع مركبتين وأدى إلى تعطل حركة المرور وتصاعد عمود من الدخان الأسود في السماء.

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وقد أفادت دورية الطريق السريع في فلوريدا بأن الطائرة قد اصطدمت أيضًا بشاحنة صغيرة على الطريق السريع، ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية وتم تحديد نوع الطائرة (بومباردييه تشالنغر 600) وكان هناك خمسة أشخاص على متنها أثناء وقوع الحادث.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة فقد أقلعت الطائرة من مطار في (جامعة ولاية أوهايو) في كولومبوس أوهايو، حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر وكان من المقرر أن تهبط في نابولي في وقت قريب من وقت وقوع الحادث.

وقد اتصل أحد الطيارين ببرج المراقبة وطلب الهبوط الاضطراري بسبب فقدانهما لكل من المحركين، ومع ذلك فقد توقف الاتصال مع الطائرة ولاحظ عمال المطار الدخان المتصاعد من الطريق السريع بعد مسافة قصيرة.

وقد تم إرسال سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم إنقاذ ثلاثة من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة وهم أحياء من بين أنقاض الحطام.