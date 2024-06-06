بالفيديو: حادث اصطدام ترام في روسيا يخلّف عشرات المصابين

أعلن مسؤول روسي بأن حادث اصطدام بين عربتي ترام في مدينة كيميروفو يوم الخميس، قد أسفر عن إصابة 67 شخصاً.

وقد ذكر إيليا سيريديوك، القائم بأعمال حاكم المنطقة، بأن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة.

وقد أوضح سيريديوك عبر تطبيق تيليجرام أن واحداً من المصابين يخضع حالياً لعملية جراحية، في حين يتلقى اثنان آخران الرعاية في وحدة العناية المركزة بمستشفى في المدينة السيبيرية.

وقد انتشر مقطع فيديو على منصة “إكس” يظهر الحادث في طرف شارع مزدحم بالسيارات، مما يعكس حجم الحادث وأثره على المنطقة.

من مقطع الفيديو