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بالفيديو: حادث اصطدام ترام في روسيا يخلّف عشرات المصابين

عبد الرحمن عياد

أعلن مسؤول روسي بأن حادث اصطدام بين عربتي ترام في مدينة كيميروفو يوم الخميس، قد أسفر عن إصابة 67 شخصاً.
وقد ذكر إيليا سيريديوك، القائم بأعمال حاكم المنطقة، بأن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة.
وقد أوضح سيريديوك عبر تطبيق تيليجرام أن واحداً من المصابين يخضع حالياً لعملية جراحية، في حين يتلقى اثنان آخران الرعاية في وحدة العناية المركزة بمستشفى في المدينة السيبيرية.
وقد انتشر مقطع فيديو على منصة “إكس” يظهر الحادث في طرف شارع مزدحم بالسيارات، مما يعكس حجم الحادث وأثره على المنطقة.

بالفيديو: حادث اصطدام ترام في روسيا يخلّف عشرات المصابين

من مقطع الفيديو

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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