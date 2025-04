بالفيديو: حادث احتراق المحرك يجبر طائرة روسية على هبوط اضطراري

تعرضت طائرة تابعة لشركة طيران روسية من طراز (بوينج 737) لحادث مروع عندما تسببت انفجارات صغيرة في اشتعال النيران في كلا المحركين أثناء عملية الإقلاع مما استدعى إجراء هبوط اضطراري.

وقد كانت الطائرة التابعة لشركة الطيران (إس 7) تقل 175 راكبًا في رحلة من مدينة نوفوسيبيرسك ( ثالث أكبر مدينة في روسيا ) إلى العاصمة موسكو.

وقد أفاد الركاب بأن الحريق اندلع عندما كانت الطائرة متوقفة على المدرج وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وقد تم توثيق المشهد المروع للحريق في محرك الطائرة في مقطع فيديو قام أحد الركاب بتصويره حيث تظهر ألسنة اللهب وهي تتصاعد بشدة من نوافذ الركاب خلال الحادث.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية فإن شرارات وألسنة اللهب تطايرت فجأة من كلا المحركين أثناء عملية الإقلاع.

وقال أحد الركاب: (اندلعت النيران في المحرك الأيمن الذي كنت جالسًا بجواره عندما كانت الطائرة على المدرج، وبعد ذلك اندلع عدة ألسنة من اللهب).

وأضاف الراكب: (بعد حوالي 10 إلى 20 ثانية فقد اشتعلت النيران في المحرك الثاني وشاهدنا وميضًا قويًا).

وفور ذلك قرر الطيار إجراء هبوط اضطراري وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام في مطار تولماتشيفو بنوفوسيبيرسك دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.

ووفقًا لإدارة التحقيقات في الأقاليم الشرقية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية يعود سبب الحادث إلى ارتفاع درجة حرارة محركات الطائرة حسبما ذكرت (ديلي ميل).

🔴A Boeing-737 passenger plane belonging to the Russian airline S7 was forced to make an emergency landing during the Novosibirsk-Moscow flight.

