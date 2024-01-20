بالفيديو: حادثة اصطدام محرج بين سفينتين حربيتين بريطانيتين في البحرين

تشهد مملكة البحرين حالة من الجدل بعد وقوع حادثة اصطدام غريبة بين سفينتين حربيتين بريطانيتين أثناء رسوها في أحد الموانئ.

من مقطع فيديو اصطدام بين سفينتين حربيتين بريطانيتين

تعرضت سفينتين حربيتين بريطانيتين لحادثة اصطدام غير مألوف أثناء رسوهما في ميناء في مملكة البحرين وفقًا لمقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت وتقارير إعلامية بريطانية.

ويعتقد بأن الحادثة قد وقعت بين السفينة الحربية العالية التقنية (إتش إم إس تشيدينغ فولد) و سفينة (إتش إم إس بانغور) المتخصصين في البحث عن الألغام البحرية.

ووفقًا لصحيفتي(ميرور) و(ديلي ميل) البريطانيتين فقد أكدوا فيديوهات اصطدام السفينتين، ولكن لم يصب أي من أفراد طاقميهما بأذى جسيم في هذا الاصطدام البحري المحرج.

ومع ذلك تم وضع السفينتين تحت المراقبة لفحص الأضرار التي قد تكون قد حدثت في هياكلها، وتم نشر صور تظهر تضررًا في هيكل إحدى السفن وفقًا لصحيفة (ديلي ميل).

British Royal Navy ship HMS Chiddingfold reversed into British combat vessel HMS Bangor.😅pic.twitter.com/YGCzSeeasy — ShanghaiPanda (@thinking_panda) January 20, 2024

ولاحقًا فقد تم فتح تحقيق بحري رفيع المستوى في هذه الحادثة المثيرة للاهتمام، حيث من الممكن أن يكون لها تكلفة باهظة نظرًا لتكلفة بناء السفن الحربية العالية التقنية مثل هاتين السفينتين التي يقدر ثمنها بمبالغ ملايين الدولارات، ويثير هذا الحادث تساؤلات حول كيفية حدوث مثل هذا النوع من الاصطدامات بين سفن حساسة مثلهما.

وفي تصريحه لصحيفة (ميرور) فقد صرح المتحدث باسم البحرية الملكية البريطانية أنهم على علم بالحادثة التي تشمل سفن صيد الألغام في البحرين، مؤكدًا عدم وقوع إصابات نتيجة لهذا الحادث، وأشار إلى أنه من غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات في هذه المرحلة حيث لا تزال التحقيقات جارية.

ووفقًا لصحيفة (ميرور) توجد السفينتان في الخليج كجزء من عملية (كيبيون) وهي عملية تتضمن التواجد الجوي والبحري الطويل الأمد للبحرية الملكية البريطانية في الخليج العربي.

ويذكر أن السفينة (تشيدينغ فولد) مقرها في مدينة بورتسموث جنوب إنجلترا، بينما يقع مقر السفينة (بانغور) بموقعها في فاسلين باسكتلندا.