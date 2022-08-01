بالفيديو .. جِدة تقفز في بئر الصرف لتنقذ حفيدها “أعز الولد ولد الولد”

سجلت كاميرا مراقبة مثبته في في أحد أحياء مدينة فويانغ بمقاطعة آنهوي شرقي الصين، مشهداً مؤثراً بشكل كبير، فأثناء لعب طفل لا يتعدى عمره أربعة أعوام قام برفع غطاء بئر للصرف الصحي كان مغطى بلوح خشبي، وفي لحظات قليلة كان قد سقط في البئر لتظهر بعدها سيدة تجري بمنتهى السرعة لتلقي بنفسها في البئر لمحاولة إنقاذ الطفل، ثم تخرجه السيدة التي لا تزال داخل البئر ليلتقته بعض الرجال الذين هرعوا نحو الحادث.

تصرف سريع وحاسم من الجدة

وكشفت جريدة “الديلي ميل” البريطانية أن الحادث الذي وقع يوم 18 يوليو الماضي، هي لجدة صينية تصرفت بشكل سريع وحاسم، وذلك بعد سقوط حفيدها في بئر الصرف، حيث كانت تراقبه أثناء لعبة وبمجرد سقوطه جرت عليه بسرعة كبيرة وأخرجته في ثواني معدودة، ثم بعد خروجها تابعت عملية إنقاذه بقلبه لأسفل حتى يُخرج ما أبتلعه من مياه من داخل البئر.

وأشادت وسائل إعلام محلية بتصرف الجدة الشجاعة، والتي قفزت في البئر دون تردد أو خوف لتنقذ حفيدها من غرق مؤكد في بئر الصرف الصحي، كما لاقى الفيديو رواجاً كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الكثير من المتابعين عن تقديرهم لحُسن تصرف الجدة وشجاعتها.

وكشف أحد سكان المنطقة أن الغطاء الخشبي الذي رفعه الطفل تم وضعه منذ فترة بعد أن انكسر الغطاء الحديدي الأصلي بسبب مرور شاحنة عليه، الأمر الذي دفع الأهالي إلى وضع هذا اللوح الخشبي بدلاً من الغطاء المكسور.