بالفيديو: ثوران بركان في صقلية الإيطالية يُغطي فوهته ومنحدراته مجددًا بالثلوج

تجدد نشاط بركان إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية وهو يُعتبر البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا.

ويتمتع بركان (إتنا) بفوهة تغطيها الثلوج ومنحدرات مغطاة بالثلوج، وقد تم رصد تدفق الحمم البركانية قرب مدينة كاتانيا الإيطالية.

وقد تم إصدار تحذير للرحلات الجوية وذلك على الرغم من أن مطار فينشينزو بيليني الدولي في كاتانيا (أكبر مدينة في شرق صقلية) لم يتأثر بالنشاط البركاني وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وقد تم توثيق الأحداث عبر مقاطع فيديو تظهر تدفق الحمم من فوهة البركان الذي يعد أطول بركان في القارة الأوروبية ويشهد نشاطًا مستمرًا منذ عام 2013.

ويزداد ارتفاع بركان جبل إتنا نتيجة تراكم المواد البركانية على جوانب الفوهات الأربعة للبركان وذلك وفقًا للمعهد الإيطالي لعلم البراكين.

وفي أغسطس الماضي فقد ساهم النشاط الكبير لبركان إتنا في زيادة ارتفاعه حيث وصل ارتفاعه حديثًا إلى 3357 مترًا.

Sizzling hot lava streamed down from the snow-covered slopes of Mount #Etna, Europe's tallest and most active volcano. The National Institute of Geophysics and Volcanology of the Etna Observatory issued a flight alert. #Volcano #sicily #Italy pic.twitter.com/DunTw166t3

— Our World (@MeetOurWorld) November 25, 2023