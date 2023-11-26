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بالفيديو: ثوران بركان في صقلية الإيطالية يُغطي فوهته ومنحدراته مجددًا بالثلوج

عبد الرحمن عياد

تجدد نشاط بركان إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية وهو يُعتبر البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا.
ويتمتع بركان (إتنا) بفوهة تغطيها الثلوج ومنحدرات مغطاة بالثلوج، وقد تم رصد تدفق الحمم البركانية قرب مدينة كاتانيا الإيطالية.
وقد تم إصدار تحذير للرحلات الجوية وذلك على الرغم من أن مطار فينشينزو بيليني الدولي في كاتانيا (أكبر مدينة في شرق صقلية) لم يتأثر بالنشاط البركاني وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).
وقد تم توثيق الأحداث عبر مقاطع فيديو تظهر تدفق الحمم من فوهة البركان الذي يعد أطول بركان في القارة الأوروبية ويشهد نشاطًا مستمرًا منذ عام 2013.

ويزداد ارتفاع بركان جبل إتنا نتيجة تراكم المواد البركانية على جوانب الفوهات الأربعة للبركان وذلك وفقًا للمعهد الإيطالي لعلم البراكين.
وفي أغسطس الماضي فقد ساهم النشاط الكبير لبركان إتنا في زيادة ارتفاعه حيث وصل ارتفاعه حديثًا إلى 3357 مترًا.

 


ومنذ عام 1980 تقع القمة البركانية على الفوهة الشمالية الشرقية، وكان ارتفاعها 3350 مترًا بعد ثورانات البركان في سبتمبر 1980 وفبراير 1981.
وفي عام 2018 فقد تراجع ارتفاع بركان إتنا إلى 3326 مترًا بسبب انهيارات على حافة الفوهة.

ويُعتبر بركان إتنا أعلى بركان نشط في أوروبا حيث يمتد على مساحة 1250 كيلومترًا مربعًا، ويشهد البركان ثورانات منتظمة منذ حوالي 500 ألف سنة.

 


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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