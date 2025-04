بالفيديو: ثوران بركان جبل ميرابي في إندونيسيا

تعرضت مقاطعة سومطرة الغربية في إندونيسيا لثورة بركانية مدمرة يوم الأحد حيث ثار جبل ميرابي وأطلق أعمدة رماد بيضاء ورمادية في الهواء لمسافة تزيد عن 3 آلاف متر.

وتشير التقارير إلى أن الرماد الساخن تحرك شمالاً لعدة أميال مهدداً المناطق المحيطة.

وقد اضطرت السلطات إلى إقامة منطقة محظورة حول فوهة البركان وذلك بعد رفعها مستوى التأهب إلى الدرجة الثالثة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الثوران ولكن هناك 42 من النازحين في المنطقة ما زالوا في عداد المفقودين.

وقد سجل أكثر من 70 شخصا مرورهم في نقاط الدخول إلى جبل ميرابي منذ السبت وذلك وفقًا لوكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في غرب سومطرة.

وقد أفاد أحمد ريفاندي المسؤول في مركز مراقبة ميرابي بأنه لم يتم تسجيل إصابات حتى الآن، ولكنه ناشد السكان المحليين بالابتعاد عن فوهة البركان والابتعاد عن خطر تدفقات الحمم البركانية المحتملة.

وقد ذكر عبد المهاري المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن الرماد البركاني قد تساقط على عدة قرى.

وأكد أن مستوى التأهب لثوران بركان ميرابي لا يزال في المستوى الثاني وأن السلطات تراقب البركان عن كثب بعد أن رصدت زيادة في النشاط خلال الأسابيع الأخيرة.

وفيما يتعلق بالآثار المحتملة للثوران فقد أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية أنها سوف تقوم بتقييم احتمالية حدوث تسونامي في البلاد نتيجة للنشاط البركاني في جبل ميرابي.

