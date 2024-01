بالفيديو: ثوران بركاني جديد يصدر صوراً مذهلة في غريندافيك آيسلندا

أظهرت صورٌ مذهلة ثوران بركان جديد في جنوب غربي آيسلندا قرب بلدة غريندافيك.

ويقع البركان الجديد شمال الموقع الذي وقع فيه ثوران بركاني سابق في ديسمبر.

وقد تصاعد النشاط الزلزالي في الليلة السابقة للحدث، مما دفع السلطات إلى إجلاء سكان غريندافيك فجر الأحد، وفقًا (لآر. آيه. في) هيئة البث العامة الآيسلندية.

