بالفيديو: تفجير بقنابل يدوية في اجتماع مجلس محلي في أوكرانيا وإصابة 26 شخصًا

في واقعة غريبة ومروعة فقد قام مسؤول أوكراني بتفجير ثلاث قنابل يدوية داخل غرفة صغيرة خلال اجتماع للمجلس المحلي في قرية ترانس كارباثيا الأوكرانية، وقد أدى هذا الحادث الصادم إلى إصابة 26 شخصًا بينهم حالات خطرة بما في ذلك المهاجم نفسه.

من موقع الحادث

وفي مشهد مروع تم تسجيله في فيديو فقد دخل المسؤول إلى الاجتماع والتقى بالسيدة التي تدير الاجتماع قبل أن يبدأ في إخراج ثلاث قنابل يدوية ويرميها باتجاه الحضور لتنفجر بشكل مفاجئ ومروع.

ومع ذلك لا يزال السبب الحقيقي وراء تصرف هذا المسؤول مجهولًا حتى الآن وتبقى الأسباب والدوافع وراء هذا العمل العنيف محل تحقيق.