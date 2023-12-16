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بالفيديو: تفجير بقنابل يدوية في اجتماع مجلس محلي في أوكرانيا وإصابة 26 شخصًا

عبد الرحمن عياد

في واقعة غريبة ومروعة فقد قام مسؤول أوكراني بتفجير ثلاث قنابل يدوية داخل غرفة صغيرة خلال اجتماع للمجلس المحلي في قرية ترانس كارباثيا الأوكرانية، وقد أدى هذا الحادث الصادم إلى إصابة 26 شخصًا بينهم حالات خطرة بما في ذلك المهاجم نفسه.

بالفيديو: تفجير بقنابل يدوية في اجتماع مجلس محلي في أوكرانيا وإصابة 26 شخصًا

من موقع الحادث

وفي مشهد مروع تم تسجيله في فيديو فقد دخل المسؤول إلى الاجتماع والتقى بالسيدة التي تدير الاجتماع قبل أن يبدأ في إخراج ثلاث قنابل يدوية ويرميها باتجاه الحضور لتنفجر بشكل مفاجئ ومروع.

ومع ذلك لا يزال السبب الحقيقي وراء تصرف هذا المسؤول مجهولًا حتى الآن وتبقى الأسباب والدوافع وراء هذا العمل العنيف محل تحقيق.

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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي
مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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