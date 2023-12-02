بالفيديو.. تفاصيل خطيرة من عملية القدس تثير موجة غضب في تل أبيب، وفضيحة لجيش الاحتلال بمشاركة “فوكس نيوز”

ضمن سلسلة الفضائح التي طالت حكومة وجيش الاحتلال الصهيوني منذ فشله الذريع في التعامل مع عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ومروراً بشهادات الأسرى الصهاينة التي أكَّدت التعامل الإنساني لكتائب الشهيد عز الدين القسام مع المدنيين الصهاينة خلال وما بعد السابع من أكتوبر، والبيانات التي أكَّدت مسؤولية جيش الاحتلال الصهيوني عن استهداف المدنيين الصهاينة في أكثر من مناسبة، رصدت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فضيحتين جديدتين كانت الأولى خلال عملية القدس التي وقَعت صباح الخميس الماضي، فيما كانت الفضيحة الثانية بمشاركة قناة فوكس نيوز التي حاولت الترويج لمسرحية اعتقال مقاتل من حركة حماس، نجوم مصرية والتفاصيل.

وبعد عملية القدس التي نفذَّها الشقيقان مراد وإبراهيم النمر يوم الخمبس الماضي، حاول رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي المتطرِّف، إيتمار بن غفير، إخفاء تفاصيل خطيرة حول العملية عندما أعلن الكيان الصهيوني أن مدنياً وجنديين إسرائيليين قد قَتلوا المهاجمَيِن بالرصاص على الفور.

إلَّا أنَّ مقاطع الفيديو التي نُشرت لاحقاً أظهرت أن جنديين إسرائيليين قد قاما بقتل مستوطن يهودي رغم توسله وصراخه بأنَّه إسرائيلي، وكان هذا المستوطن هو الذي أطلق النار في البداية على المهاجِمين الفلسطينيين.

وأمام هذا الفشل والفضيحة داخل جيش الاحتلال الصهيوني، اكتفى “نتنياهو” باعتبار أنَّ “رد الفعل السريع لمقاتلين اثنين ومدني قضى على الإرهابيين وحال دون وقوع هجوم أكثر خطورة في القدس”، كما تجاهل “بن غفير” ما حدث وأشاد بقرار توزيع الأسلحة على المستوطنين وأكَّد عزمه الاستمرار في سياسة توزيع الأسلحة في كل مكان.

https://twitter.com/Yossi_eli/status/1730279080510083293?s=20

عائلة المستوطن تنتقد تجاهل المسؤولين الصهاينة للحادثة

من جانبها وصفت عائلة المستوطن يوفال كاسلمان (37 عاما)، ما تعرَّض له ابنها بأنَّه “إعدام خارج نطاق القانون” حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، وأوضحت العائلة أنَّ “يوفال” كان متجها بسيارته إلى عمله عند الحادثة ليترجَّل من سيارته ويباشر إطلاق النار صوب الفلسطينيَين، من سلاح ناري كان بحوزته، ورغم أنَّه ألقى سلاحه عند قدوم الجنديين الصهاينة إلَّا أنَّهما قاما بإطلاق النار نحوه حتى فارق الحياة فيما لم يتواصل مع العائلة أي مسؤول في حكومة الاحتلال بعد ذلك.

مسرحية فاشلة لاعتقال مقاتل من حماس

في الحادثة الثانية التي وصفت بالفضيحة، أقدم جيش الاحتلال الصهيوني على إخراج مقطع درامي فاشل، شارك فيه مراسل قناة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية، وفي محاولة للترويج للرواية الصهيونية التي بات العالم واثقاً من كذبها، ظهر مراسل القناة الأميركية في فيديو وهو يصور جنوداً إسرائيليين خلال اعتقالهم شخصاً قالوا إنه مقاتل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتم تجريده من ملابسه، واقتياده معصوب العينين، بينما كان مراسل فوكس نيوز يعلق على الواقعة.

إلَّا أنَّ الحقيقة التي أبت إلَّا أن تظهر زيف الرواية الإسرائيلية جاءت في اللحظات الأخيرة من الفيديو، عندما ظهر الشخص نفسه وهو يقوم بكامل إرادته ويرتدي ثيابه من جديد بكل هدوء.

فضيحة قناة فوكس نيوز الأمريكية وتواطؤها مع جيش الاحتلال في إخراج مسرحية يتظاهر فيها جنود الاحتلال من تمكنهم من القبض على أحد المسلحين في المستوطنات… يظهر "المسلح" فيما بعد وهو يرتدي ملابسه "بعد انتهاء المسرحية"… pic.twitter.com/PV7eIbfFr6 — Enas Jaber (@EnasJABER19) November 27, 2023

وكانت عدد من وسائل الإعلام الغربية قد كشفت انحيازها الكامل للرواية الصهيونية التي ثبت كذبها في كثير من المناسبات.