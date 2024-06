في مشهد مثير للجدل والاستياء فقد ظهر أحد الضباط الإسرائيليين المشاركين في التوغل البري شمال قطاع غزة وهو يفجر مبنى بشكل كامل مما أثار موجة من الانتقادات والتعليقات الغاضبة.

بالفيديو: تصرف ضابط إسرائيلي يثير الاستياء بتفجيره مبنى في غزة

وقد انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية يُظهر رائدًا إسرائيليًا يُدعى موشيه جرونبيرغ من كتيبة الهندسة القتالية 271 وهو يفجر مبنى في غزة في وقت قريب من بدء وقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل وحماس.

وفي الفيديو يظهر الضابط وهو يقول: (أهدي هذا التفجير لابنتي إيلا بمناسبة عيد ميلادها الثاني).

وقد تسبب هذا التصرف في انتقادات لاذعة للقوات الإسرائيلية التي دمرت نحو 60% من المباني في القطاع بشكل جزئي أو كامل خلال الشهرين الماضيين قبل بدء الهدنة القصيرة.

وقد وصف آخرون الرائد بأنه (مريض نفسيًا) و(غير أخلاقي).

ومنذ بدء الحرب الدامية في غزة فقد تم تداول العديد من المقاطع المثيرة للجدل سواء عبر حسابات مؤثرين إسرائيليين ساخرون من معاناة سكان غزة أو شككوا في أعداد القتلى الناجمة عن الغارات الإسرائيلية العنيفة.

"Dedicating this explosion to my daughter Ella for her birthday"

"Major Moshe Grunberg from the 271st Combat Engineering Battalion dedicated the demolition of an entire building in Gaza yesterday, shortly before ceasefire, to his daughter Ella's 2-year birthday. MazelTov🫶🎉🇮🇱😄" pic.twitter.com/3o06SjG5gw

— 🗣️📢 𝕗𝕣𝕖𝕖 𓂆 𝕡𝕒𝕝𝕖𝕤𝕥𝕚𝕟𝕖 (@ronnie_barkan) November 25, 2023