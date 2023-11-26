أخبار عالمية

بالفيديو: تصرف ضابط إسرائيلي يثير الاستياء بتفجيره مبنى في غزة

عبد الرحمن عياد

في مشهد مثير للجدل والاستياء فقد ظهر أحد الضباط الإسرائيليين المشاركين في التوغل البري شمال قطاع غزة وهو يفجر مبنى بشكل كامل مما أثار موجة من الانتقادات والتعليقات الغاضبة.

بالفيديو: تصرف ضابط إسرائيلي يثير الاستياء بتفجيره مبنى في غزة

وقد انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية يُظهر رائدًا إسرائيليًا يُدعى موشيه جرونبيرغ من كتيبة الهندسة القتالية 271 وهو يفجر مبنى في غزة في وقت قريب من بدء وقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل وحماس.

وفي الفيديو يظهر الضابط وهو يقول: (أهدي هذا التفجير لابنتي إيلا بمناسبة عيد ميلادها الثاني).
وقد تسبب هذا التصرف في انتقادات لاذعة للقوات الإسرائيلية التي دمرت نحو 60% من المباني في القطاع بشكل جزئي أو كامل خلال الشهرين الماضيين قبل بدء الهدنة القصيرة.

وقد وصف آخرون الرائد بأنه (مريض نفسيًا) و(غير أخلاقي).
ومنذ بدء الحرب الدامية في غزة فقد تم تداول العديد من المقاطع المثيرة للجدل سواء عبر حسابات مؤثرين إسرائيليين ساخرون من معاناة سكان غزة أو شككوا في أعداد القتلى الناجمة عن الغارات الإسرائيلية العنيفة.

 

وفي واقعة أخرى فقد أثارت أغنية بثت الأسبوع الماضي دعوات لإبادة الفلسطينيين ضجة واسعة بعد أن تم بثها على الهواء عبر الإذاعة الإسرائيلية وحسابات رسمية إسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي قبل حذفها في وقت لاحق.

ويذكر أنه منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر الماضي بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس فقد استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني بمن فيهم 5600 طفل وفقًا للإحصاءات الأخيرة لوزارة الصحة الفلسطينية.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


من مقالات الكاتب:
العثور على جثة المذيع البريطاني مايكل موسلي في جزيرة سيمي اليونانية
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.