بالفيديو: تصادم أكثر من 100 سيارة في الصين بسبب الطقس

أفادت وسائل الإعلام الرسمية يوم الجمعة بأن عددًا من الأشخاص قد أصيبوا جراء تصادم أكثر من 100 سيارة على طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية، ويعود سبب الحادث إلى تجمد جزء من الطريق بسبب الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة.

وقد أكدت شرطة المرور في منطقة سوتشو الصناعية عبر حسابها على تطبيق وي تشات، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما أصيب ستة آخرون بجروح طفيفة.

A major car accident with about a hundred vehicles in Suzhou in eastern China. pic.twitter.com/yoBHpDEqcZ

— Nick 🇮🇱 (@nspiass) February 23, 2024