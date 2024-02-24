بالفيديو: تصادم أكثر من 100 سيارة في الصين بسبب الطقس

أفادت وسائل الإعلام الرسمية يوم الجمعة بأن عددًا من الأشخاص قد أصيبوا جراء تصادم أكثر من 100 سيارة على طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية، ويعود سبب الحادث إلى تجمد جزء من الطريق بسبب الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة.

وقد أكدت شرطة المرور في منطقة سوتشو الصناعية عبر حسابها على تطبيق وي تشات، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما أصيب ستة آخرون بجروح طفيفة.

A major car accident with about a hundred vehicles in Suzhou in eastern China. pic.twitter.com/yoBHpDEqcZ — Nick 🇮🇱 (@nspiass) February 23, 2024

وتشهد أجزاء كبيرة من الصين منذ عدة أسابيع موجات باردة وعواصف ثلجية وأمطار ثلجية، مما تسبب في تأثيرات على وسائل النقل.

وقد جاءت هذه الظروف الجوية القاسية في وقت يعود فيه الملايين من الأشخاص إلى مساقط رؤوسهم للاحتفال بعطلة العام القمري الجديد.

شهود عيان وثقوا حادث تصادم لأكثر من 100 سيارة على طريق جليدي بالصين.. أصيب على إثره 9 أشخاص#العربية pic.twitter.com/sUKYpqvk8S — العربية (@AlArabiya) February 23, 2024

وقد ذكرت وكالة أنباء الصين “شينخوا” بأن الحكومة استجابت بشكل طارئ للحرارة المتجمدة خلال هذا الأسبوع، وبدأت في تنفيذ عدة خطط لدعم تدفق النقل والإمدادات والكهرباء في العديد من المناطق والمدن، بما في ذلك بكين وخبي وشانشي وآنهوي وهوبي.