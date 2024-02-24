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بالفيديو: تصادم أكثر من 100 سيارة في الصين بسبب الطقس

عبد الرحمن عياد

أفادت وسائل الإعلام الرسمية يوم الجمعة بأن عددًا من الأشخاص قد أصيبوا جراء تصادم أكثر من 100 سيارة على طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية، ويعود سبب الحادث إلى تجمد جزء من الطريق بسبب الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة.

بالفيديو: تصادم أكثر من 100 سيارة في الصين بسبب الطقس

وقد أكدت شرطة المرور في منطقة سوتشو الصناعية عبر حسابها على تطبيق وي تشات، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما أصيب ستة آخرون بجروح طفيفة.

 

 

وتشهد أجزاء كبيرة من الصين منذ عدة أسابيع موجات باردة وعواصف ثلجية وأمطار ثلجية، مما تسبب في تأثيرات على وسائل النقل.
وقد جاءت هذه الظروف الجوية القاسية في وقت يعود فيه الملايين من الأشخاص إلى مساقط رؤوسهم للاحتفال بعطلة العام القمري الجديد.

 

 

وقد ذكرت وكالة أنباء الصين “شينخوا” بأن الحكومة استجابت بشكل طارئ للحرارة المتجمدة خلال هذا الأسبوع، وبدأت في تنفيذ عدة خطط لدعم تدفق النقل والإمدادات والكهرباء في العديد من المناطق والمدن، بما في ذلك بكين وخبي وشانشي وآنهوي وهوبي.

 


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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