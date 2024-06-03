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بالفيديو: ترامب يَعد بوقف الحرب في غزة خلال لقاء مع الملاكم حبيب نورمحمدوف

عبد الرحمن عياد

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للملاكم الروسي الشهير حبيب نورمحمدوف أنه سوف يوقف الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال لقائهما على هامش حدث “UFC 302” في نيويورك يوم الأحد.

بالفيديو: ترامب يَعد بوقف الحرب في غزة خلال لقاء مع الملاكم حبيب نورمحمدوف

ترامب مع الملاكم الشهير حبيب


وفي لحظة دخول ترامب إلى مركز Prudential في نيويورك قوبل بتصفيق حار من الجماهير التي جاءت لمتابعة حدث “UFC 302″، والذي كان من أبرز فعالياته النزال الرئيسي الذي جمع بين الروسي إسلام ماخاتشييف والأميركي داستن بوارييه.

 

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مع الملاكم الروسي الشهير حبيب نورمحمدوف
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مع الملاكم الروسي الشهير حبيب نورمحمدوف


وقد شوهد الرئيس السابق وهو يتحدث مع حبيب بعد نهاية نزال صديقه إسلام ماخاشيف، حيث قال البطل الروسي السابق لترامب: “أعلم أنك ستوقف الحرب في فلسطين”، ليرد المرشح الرئاسي الأميركي: “سوف نوقف ذلك، سأوقف الحرب”.

 


وقد فاز إسلام ماخاتشييف في بطولة “UFC 302” بالإخضاع، قبل أن يظهر بطل العالم للوزن الخفيف وهو يصلي فوق علم فلسطين.

 

إسلام ماخاتشيف يصلي فوق علم فلسطين
إسلام ماخاتشيف يصلي فوق علم فلسطين


ويذكر أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بدأت يوم 7 أكتوبر الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن، حيث راح ضحيتها أكثر من 36 ألف شهيد أغلبهم مدنيون من الأطفال والنساء.

 


ومن غير المتوقع أن يلتزم ترامب فعلاً بتعهده فهو داعم صريح للاحتلال الإسرائيلي، وقد شهدت فترة رئاسته الكثير من القرارات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وضمان سيطرة إسرائيل على المنطقة العربية، ومن المتوقع ايضاً أن يحصل ترامب على المليارات من مريام أديلسون مقابل تنفيذ المزيد من القرارات لصالح إسرائيل، حيث تعتزم ميريام أديلسون، إحدى أثرى النساء في دوائر الجمهوريين، التبرع للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمبلغ ضخم قبل خوضه انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر.

 

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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