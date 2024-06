بالفيديو: ترامب يَعد بوقف الحرب في غزة خلال لقاء مع الملاكم حبيب نورمحمدوف

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للملاكم الروسي الشهير حبيب نورمحمدوف أنه سوف يوقف الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال لقائهما على هامش حدث “UFC 302” في نيويورك يوم الأحد.

ترامب مع الملاكم الشهير حبيب



وفي لحظة دخول ترامب إلى مركز Prudential في نيويورك قوبل بتصفيق حار من الجماهير التي جاءت لمتابعة حدث “UFC 302″، والذي كان من أبرز فعالياته النزال الرئيسي الذي جمع بين الروسي إسلام ماخاتشييف والأميركي داستن بوارييه.



وقد شوهد الرئيس السابق وهو يتحدث مع حبيب بعد نهاية نزال صديقه إسلام ماخاشيف، حيث قال البطل الروسي السابق لترامب: “أعلم أنك ستوقف الحرب في فلسطين”، ليرد المرشح الرئاسي الأميركي: “سوف نوقف ذلك، سأوقف الحرب”.



وقد فاز إسلام ماخاتشييف في بطولة “UFC 302” بالإخضاع، قبل أن يظهر بطل العالم للوزن الخفيف وهو يصلي فوق علم فلسطين.



ويذكر أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بدأت يوم 7 أكتوبر الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن، حيث راح ضحيتها أكثر من 36 ألف شهيد أغلبهم مدنيون من الأطفال والنساء.

Khabib: I know you will stop the war in Palestine.

Donald Trump: We will stop it. I will stop the war. pic.twitter.com/Ve7eshXF1B

— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) June 2, 2024