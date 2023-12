بالفيديو: تدمير سفينة حربية روسية في البحر الأسود بواسطة سلاح الجو الأوكراني

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء أنها تمكنت من تدمير سفينة حربية روسية في البحر الأسود، ويشتبه في أنها كانت تحمل طائرات مسيرة إيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقد أفادت القوات الجوية في بيان نشرته عبر تطبيق تيليجرام بأن السفينة الروسية هي سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك، وقد تم تدميرها بواسطة طياري القوات الجوية الأوكرانية.

وقد أشار البيان إلى أن السفينة من المرجح أن تكون كانت تحمل طائرات مسيرة من طراز (شاهد) وهي طائرات مسيرة مفخخة إيرانية الصنع تستخدمها روسيا بشكل واسع في الحرب ضد أوكرانيا.

ولم يتم تحديد موقع الضربة في البيان ولكن قام قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشتشوك بنشر مقطع فيديو يظهر وميض الانفجار وكرة اللهب التي أضاءت الظلام في قاعدة فيودوسيا البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وأكد رئيس (جمهورية القرم) سيرغي أكسيونوف وقوع الهجوم في فيودوسيا.

ومن جانبه فقد صرح مسؤول روسي بأن هجومًا مضادًا تم تنفيذه في منطقة فيودوسيا، وتم فرض طوق أمني حول منطقة الميناء.

وأضاف أن الانفجار انتهى وتمت السيطرة على الحريق، ولم يتم تحديد طبيعة الأضرار في البيان ولكن أكد أن السلطات اضطرت لإجلاء عدد من المنازل.

💥 Best video so far of the absolutely massive explosion of Russian munitions as a result of a Ukrainian strike at the port of Feodosia in occupied Crimea, just 100km away from the Kerch Bridge. pic.twitter.com/X4ZDUAp0Qr

— Igor Sushko (@igorsushko) December 26, 2023