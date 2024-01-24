بالفيديو: تحطم طائرة عسكرية روسية تحمل أسري أوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء عن تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز (إليوشن إيل-76) في منطقة بيلغورود الروسية المقاربة لأوكرانيا.

وقد أفادت الوزارة بأن الحادث وقع في تمام الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.

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وكانت الطائرة تقل 65 جنديا من الجيش الأوكراني الأسرى، حيث تم نقلهم إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل، بالإضافة إلى ستة أفراد من الطاقم وثلاثة مرافقين.

وقد أعلنت الوزارة بأن لجنة تابعة للقوات الجوية الروسية قد توجهت إلى موقع تحطم الطائرة لتحديد أسباب الكارثة.

وفي الوقت نفسه هرعت فرق الطوارئ الطبية إلى الموقع في منطقة كوروتشانسكي بمقاطعة بيلغورود، حيث تعمل على تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وقد توجهت أيضًا فرق الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث للمساعدة في إجراءات الإنقاذ وضمان سلامة المنطقة المحيطة بالحادث.