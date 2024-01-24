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بالفيديو: تحطم طائرة عسكرية روسية تحمل أسري أوكرانيين

عبد الرحمن عياد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء عن تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز (إليوشن إيل-76) في منطقة بيلغورود الروسية المقاربة لأوكرانيا.
وقد أفادت الوزارة بأن الحادث وقع في تمام الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.

بالفيديو: تحطم طائرة عسكرية روسية تحمل أسري أوكرانيين

من مقطع الفيديو

وكانت الطائرة تقل 65 جنديا من الجيش الأوكراني الأسرى، حيث تم نقلهم إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل، بالإضافة إلى ستة أفراد من الطاقم وثلاثة مرافقين.

وقد أعلنت الوزارة بأن لجنة تابعة للقوات الجوية الروسية قد توجهت إلى موقع تحطم الطائرة لتحديد أسباب الكارثة.
وفي الوقت نفسه هرعت فرق الطوارئ الطبية إلى الموقع في منطقة كوروتشانسكي بمقاطعة بيلغورود، حيث تعمل على تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وقد توجهت أيضًا فرق الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث للمساعدة في إجراءات الإنقاذ وضمان سلامة المنطقة المحيطة بالحادث.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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