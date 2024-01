بالفيديو| بدء مراسم زواج الأمير عبد المتين إبن سلطان بروناي وأشهر عازب في أسيا

في أجواء احتفالية تقليدية، شهدت سلطنة بروناي بدء مراسم زواج الأمير عبد المتين، الابن العاشر لسلطان بروناي السلطان حسن البلقية، أحد أغنى أغنياء العالم، اشتهر الأمير عبد المتين بأنه من أشهر العزاب في قارة أسيا، حيث يبلغ عمره 32 عاماً، وعروسة هي الجميلة يانج موليا أنيشا روسناه التي يبلغ غمرها 29 عام.

وبدأت مراسم الزواج التي من المنتظر أن تستمر لمدة 10 أيام في أجواء إسلامية تقليدية، حيث تم عقد القران بمسجد مزخرف بالقباب الذهبية في العاصمة بندر سري بغوان، وظهر العريس بالزي التقليدي الأبيض المزين بالزخارف، وبغطاء الرأس المميز، وانتقل لمقر عقد المسجد بسيارته الفخمة وسط استقبال أقاربه من الأسرة الحاكمة.

وبالرغم من أن الأمير عبد المتين ليس من المنتظر أن يتقلد الحكم، حيث أنه بعيد بشكل كبير عن ولاية العهد، إلا أنه من الأمراء المحبوبة بين شعبه نظراً لوسامته التي أكسبته شعبية جارفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والعريس يعمل طيار مروحيات بسلاح الجو في بروناي، بعد أن تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية، كما اشتهر الأمير بممارسة الرياضة، حيث مثل بلاده في لعبة بولو في دورة الألعاب الرياضية لجنوب شرق آسيا عام 2019.

أما العروس فهي حفيده لمستشار والده، وتمتلك شركة للسياحة بجانب علامة تجارية شهيرة للأزياء.

وكشف راديو تلفزيون بروناي (RTB)، أن الاحتفال بزفاف الأمير سيستمر لمدة 10 أيام متواصلة، وستصل الاحتفالات ذروتها يوم الأحد القادم، حيث سيقام حفل في قصر فخم مكون من 1788 غرفة، وموكب أسطوري للعروسين يحضره لفيف من الزعماء والسياسيين العالمين.

ويعيش حكام سلطنه بروناي في بزخ كبير، حيث أن حاكمها السلطان حسن حصل على لقب أغنى رجل في العالم لسنوات طويلة، قبل أن يزيحه عن اللقب مليارديرات التكنولوجيا الأمريكان.

ويبلغ عدد سكان السلطنة 450 ألف نسمة، وتعتبر من أكثر دول العالم في مستوى دخل مواطنيها، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد فيها 36 ألف دولار أمريكي، وذلك نظراً لما تمتلكه من موارد نفطية بكميات كبيرة.

