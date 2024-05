بالفيديو: انهيار مسرح خلال تجمع انتخابي في المكسيك يسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات

أعلن حاكم ولاية نويبو ليون الواقعة شمال المكسيك، بأن انهيار مسرح خلال تجمع انتخابي لحزب حركة المواطنين أسفر عن مقتل 9 أشخاص يوم الأربعاء.

وقد أوضح الحاكم صامويل غارسيا في تصريحاته للصحفيين بأن حوالي 50 شخصًا آخرين أصيبوا جراء الحادث.



ومن جانبه فقد أفاد مدير معهد الضمان الاجتماعي في المكسيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن عشرات المصابين يتلقون العلاج في عيادات محلية.

وفي نفس السياق فقد صرح خورخي ألفاريس ماينث مرشح الحزب للرئاسة، بأن عاصفة قوية تسببت في انهيار المسرح خلال التجمع الذي أقيم في مدينة سان بيدرو غارسيا، وأكد ماينث أنه نُقل إلى مستشفى محلي وهو بخير، إلا أن بعض أعضاء فريقه تعرضوا لإصابات.

من مقطع الفيديو

This is northern Mexico. A strong gust of wind collapses stage during campaign rally killing four, wounding 15. pic.twitter.com/tyhSme4RBw

— Ian Miles Cheong (@stillgray) May 23, 2024