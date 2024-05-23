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بالفيديو: انهيار مسرح خلال تجمع انتخابي في المكسيك يسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات

عبد الرحمن عياد

أعلن حاكم ولاية نويبو ليون الواقعة شمال المكسيك، بأن انهيار مسرح خلال تجمع انتخابي لحزب حركة المواطنين أسفر عن مقتل 9 أشخاص يوم الأربعاء.
وقد أوضح الحاكم صامويل غارسيا في تصريحاته للصحفيين بأن حوالي 50 شخصًا آخرين أصيبوا جراء الحادث.

ومن جانبه فقد أفاد مدير معهد الضمان الاجتماعي في المكسيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن عشرات المصابين يتلقون العلاج في عيادات محلية.
وفي نفس السياق فقد صرح خورخي ألفاريس ماينث مرشح الحزب للرئاسة، بأن عاصفة قوية تسببت في انهيار المسرح خلال التجمع الذي أقيم في مدينة سان بيدرو غارسيا، وأكد ماينث أنه نُقل إلى مستشفى محلي وهو بخير، إلا أن بعض أعضاء فريقه تعرضوا لإصابات.

بالفيديو: انهيار مسرح خلال تجمع انتخابي في المكسيك يسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات

من مقطع الفيديو

 


كما أعلن المرشح تعليق أنشطته الانتخابية في أعقاب الحادث المأساوي.
وقد ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حاكم نويبو ليون يناشد السكان بالبقاء في منازلهم بسبب العواصف الرعدية القوية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن الطقس السئ كان له دور كبير في وقوع هذه الحادثة.
ويُذكر أن خورخي ألفاريس ماينث يحتل المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية المكسيكية المقرر إجراؤها في الثاني من يونيو القادم.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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