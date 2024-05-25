بالفيديو: انهيار مبنى مطعم في إسبانيا يودي بحياة أربعة أشخاص وإصابة آخرين

أعلنت الشرطة الإسبانية عن انهيار مبنى لمطعم من طابقين على شاطئ بالما دي مايوركا يوم الخميس، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في المنطقة السياحية الشهيرة بجزر البليار الإسبانية.

من موقع الحادث

وقد أفادت خدمة الطوارئ عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” بأن سبعة من المصابين حالتهم “خطيرة للغاية”، بينما تسعة آخرون إصاباتهم خطيرة، وقد تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في بالما، وأضافت خدمة الطوارئ بأن رجال الإطفاء وقوات الشرطة هرعوا إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن سقف المبنى قد انهار.

🇪🇸 | URGENTE: Al menos 4 muertos y 27 heridos tras colapsar edificio en Palma de Mallorca, España. pic.twitter.com/AWIFyJjj0e — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 23, 2024

وقد قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عبر منصة إكس: “أتابع عن كثب عواقب الانهيار المروع الذي وقع على شاطئ بالما” وأضاف أنه تواصل مع السلطات المحلية والإقليمية، وأن الحكومة مستعدة لتقديم المساعدة بكل الوسائل والقوات اللازمة، وتابع قائلاً: “أريد أن أرسل تعازي لأسر المتوفين وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

🚨#AlertaADN ¡Lamentable accidente! Bomberos laboran en el derrumbe de un bar en Playa de Palma, #Mallorca; de manera preliminar se habla de un muerto y al menos 3 heridos pic.twitter.com/vhIAdeB7Sn — adn40 (@adn40) May 23, 2024

وقد عرضت قناة تي.في.إي الإسبانية لقطات لرجال الإطفاء وهم يعملون في موقع الحادث في ميدوسا بيتش كلوب في بالما حوالي الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت المحلي، كما ظهرت سيارات الإسعاف في مكان الحادث.