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بالفيديو: انهيار مبنى مطعم في إسبانيا يودي بحياة أربعة أشخاص وإصابة آخرين

عبد الرحمن عياد

أعلنت الشرطة الإسبانية عن انهيار مبنى لمطعم من طابقين على شاطئ بالما دي مايوركا يوم الخميس، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في المنطقة السياحية الشهيرة بجزر البليار الإسبانية.

بالفيديو: انهيار مبنى مطعم في إسبانيا يودي بحياة أربعة أشخاص وإصابة آخرين

من موقع الحادث

وقد أفادت خدمة الطوارئ عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” بأن سبعة من المصابين حالتهم “خطيرة للغاية”، بينما تسعة آخرون إصاباتهم خطيرة، وقد تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في بالما، وأضافت خدمة الطوارئ بأن رجال الإطفاء وقوات الشرطة هرعوا إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن سقف المبنى قد انهار.

 

 

وقد قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عبر منصة إكس: “أتابع عن كثب عواقب الانهيار المروع الذي وقع على شاطئ بالما” وأضاف أنه تواصل مع السلطات المحلية والإقليمية، وأن الحكومة مستعدة لتقديم المساعدة بكل الوسائل والقوات اللازمة، وتابع قائلاً: “أريد أن أرسل تعازي لأسر المتوفين وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

 

 

وقد عرضت قناة تي.في.إي الإسبانية لقطات لرجال الإطفاء وهم يعملون في موقع الحادث في ميدوسا بيتش كلوب في بالما حوالي الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت المحلي، كما ظهرت سيارات الإسعاف في مكان الحادث.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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