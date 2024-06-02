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بالفيديو: انهيار مبنى سكني في إسطنبول

عبد الرحمن عياد

انهار مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق في إسطنبول يوم الأحد، مما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشرت لقطات للمبنى المنهار بالكامل.
وقد أعلنت السلطات المحلية إرسال عدد كبير من فرق الإطفاء والشرطة والصحة إلى الموقع للتعامل مع الوضع.

بالفيديو: انهيار مبنى سكني في إسطنبول

من موقع الحادث

 

من موقع الحادث
من موقع الحادث

 

وفي بيان صادر عن ولاية إسطنبول، فقد تم الإعلان بأن الحادث وقع في منطقة كوتشوك تشيكمجة حوالي الساعة 08:40 صباحاً (5:40 توقيت جرينتش) وفور تلقي البلاغ فقد تم توجيه فرق من إدارة الكوارث والطوارئ إلى المكان وبدأت عمليات البحث والإنقاذ على الفور لمحاولة العثور على أي أشخاص تحت الأنقاض.

 


وقد أكدت السلطات بأن رجال الإنقاذ يواصلون جهودهم بلا توقف للعثور على ناجين محتملين بين الركام.

وقد أظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء وهم ينقلون الأنقاض يدويا من المبنى المكون من 3 طوابق والذي سوي بالأرض في كوتشوك تشيكمجة على الجانب الأوروبي من المدينة.

وقد ذكرت قناة (سي إن إن تورك) بأنه تم انتشال شخصين مصابين من تحت الأنقاض.

 

وحتى الآن لم يتم تحديد السبب وراء انهيار المبنى.
أما الفيديوهات والصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أنقاضاً في المكان المدمّر وأناساً يهرعون في حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك فقد أعلنت السلطات بأن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

ويذكر أنه قد قُتل أكثر من 59 ألف شخص العام الماضي عندما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة أجزاء من جنوبي تركيا وسوريا المجاورة، وقد سلطت الكارثة الضوء على سوء تطبيق لوائح البناء في تركيا.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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