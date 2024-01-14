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بالفيديو: انهيار طيني في كولومبيا والبحث عن ناجين بعد مقتل العشرات

عبد الرحمن عياد

واصلت فرق الإنقاذ جهودها يوم السبت للعثور على ناجين بعد وقوع انهيار طيني في شمال غرب كولومبيا.
وقد تسببت الأمطار الغزيرة في الانهيار الذي أسفر عن مقتل 34 شخصا على الأقل وإصابة العشرات على طريق سريع مزدحم.

بالفيديو: انهيار طيني في كولومبيا والبحث عن ناجين بعد مقتل العشرات

انهيار طيني في كولومبيا

وقد وقع الانهيار بعد ظهر الجمعة حيث اجتاح الطين الطريق الذي يربط بين مدينتي كيبدو وميديلين في إقليم تشوكو المطل على المحيط الهادئ.
وقد أعلنت السلطات في بيانها أنه تم إرسال فرق الإنقاذ والكلاب المدربة من جميع أنحاء البلاد إلى موقع الحادث للبحث عن ناجين، وذلك بعد أن غمر الطين عدة سيارات تماما.

وفي تصريحاتها قالت نوبيا قرطبة كوري حاكمة إقليم تشوكو: (عشنا عطلة نهاية أسبوع حزينة جدا، حيث يشعر سكان الإقليم بألم الضحايا).
وقد انتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظة انفصال جزء كبير من الجبل وسقوطه فوق السيارات التي كانت تسير على الطريق في الأسفل.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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