بالفيديو: انهيار أرضي في قرية لتعدين الذهب بالفلبين يُخلف 54 قتيلاً و63 مفقودًا

تعرضت قرية لتعدين الذهب في جنوب الفلبين لانهيار أرضي هائل أسفر عن ارتفاع عدد القتلى إلى 54 شخصًا، فيما لا يزال 63 شخصًا في عداد المفقودين وفقًا للسلطات.

وقد وقع الانهيار الأرضي في قرية ماسارا الجبلية بمقاطعة دافاو دي أورو مساء الثلاثاء، بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وقد أفادت حكومة إقليم دافاو دي أورو عبر منشور على موقع فيسبوك بأنه تم انتشال 54 جثة حتى الآن.

وقد أشارت السلطات إلى نجاة 32 شخصًا على الأقل من الإصابات، ولكن لا يزال 63 آخرون في عداد المفقودين.

ويعد العمال المنجمين الذين كانوا ينتظرون على متن حافلتين للعودة إلى منازلهم من بين المفقودين، حيث دفنهم الانهيار الأرضي.

وقد تأثرت عملية البحث والإنقاذ بسوء الأحوال الجوية والخوف من وقوع انهيارات أرضية إضافية.

#Heavyrain that has pounded #Mindanao, #Philippines, for weeks has caused #flooding and #landslides.

The death toll in #Davao has risen to 14 people. More than 240,000 people have fled their homes.#GlobalCrisis #Climate #12000yearsCycle #Thursday pic.twitter.com/cNysOe9xB4

— Tanya Birdie❤️ (@TanyaGorobets1) February 8, 2024