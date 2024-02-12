تعرضت قرية لتعدين الذهب في جنوب الفلبين لانهيار أرضي هائل أسفر عن ارتفاع عدد القتلى إلى 54 شخصًا، فيما لا يزال 63 شخصًا في عداد المفقودين وفقًا للسلطات.

بالفيديو: انهيار أرضي في قرية لتعدين الذهب بالفلبين يُخلف 54 قتيلاً و63 مفقودًا

وقد وقع الانهيار الأرضي في قرية ماسارا الجبلية بمقاطعة دافاو دي أورو مساء الثلاثاء، بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وقد أفادت حكومة إقليم دافاو دي أورو عبر منشور على موقع فيسبوك بأنه تم انتشال 54 جثة حتى الآن.

وقد أشارت السلطات إلى نجاة 32 شخصًا على الأقل من الإصابات، ولكن لا يزال 63 آخرون في عداد المفقودين.

ويعد العمال المنجمين الذين كانوا ينتظرون على متن حافلتين للعودة إلى منازلهم من بين المفقودين، حيث دفنهم الانهيار الأرضي.

وقد تأثرت عملية البحث والإنقاذ بسوء الأحوال الجوية والخوف من وقوع انهيارات أرضية إضافية.

وقد أكد مسؤولو الاستجابة للكوارث أنه تم نقل أكثر من 1100 أسرة إلى مراكز الإخلاء لضمان سلامتهم.

وقد تعرضت المنطقة لأمطار غزيرة في الفترة التي سبقت الانهيار الأرضي، وقد تسببت الزلازل أيضًا في تدمير منازل ومباني في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.