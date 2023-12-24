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بالفيديو: انفجار في مصنع بإندونيسيا يؤدي إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 38 آخرين

عبد الرحمن عياد

أفاد مسؤول في مجمّع صناعي في شرق إندونيسيا بوقوع انفجار في مصنع لمعالجة النيكل يوم الأحد مما تسبب في مقتل 13 شخصًا وإصابة 38 آخرين بجروح.

بالفيديو: انفجار في مصنع بإندونيسيا يؤدي إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 38 آخرين

من موقع الحادث

وقد وقع الحادث في حوالي الساعة 05:30 صباحًا في مصنع تابع لشركة (بي تي إندونيسيا ستينلس ستيل) في مجمع مور والي الصناعي على جزيرة سولاويزي.
وقد صرّح ديدي كورنيوان المتحدث باسم المنطقة الصناعية في بيان بأن الحادث أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة 38 آخرين بجروح تراوحت بين طفيفة وخطيرة ويتلقى المصابون العلاج الطبي حاليًا.

وقد أوضح كورنيوان أن القتلى يتألفون من 8 عمال إندونيسيين و5 عمال صينيين وأشار إلى أن الانفجار وقع أثناء أعمال تصليح مصهر في المصنع، وانتشرت النيران بسرعة في سائل قابل للاشتعال وتمتد إلى خزانات الأكسجين.

وقد تمت السيطرة على الحريق قبل ظهر يوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وتعتبر جزيرة سولاويزي مركزًا رئيسيًا لصناعة النيكل وهو معدن أساسي يستخدم بشكل خاص في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والفولاذ المقاوم للصدأ.

وقد استثمرت الصين بشكل كبير في المصانع في هذه المنطقة ومع ذلك تتعرض ظروف العمل فيها غالبًا لانتقادات.

وفي يناير الماضي فقد قتل عاملان أحدهما صيني في مصنع لصهر النيكل في نفس المجمع خلال أعمال شغب احتجاجًا على الأجور وسلامة العمل.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي
مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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