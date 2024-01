تشهد المنطقة توترًا غير مسبوق وقلقًا دوليًا من تصاعد الصراع، في حين تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها المئة، وقد تم الإبلاغ عن وقوع انفجار ضخم في خليج حيفا.

بالفيديو: انفجار ضخم في خليج حيفا يثير القلق في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة

وفقًا للمراسل (العربي الحدث) فقد تصاعدت أعمدة الدخان من موقع قرب أحد مصافي تكرير النفط في خليج حيفا يوم الأحد.

وعلى الرغم من عدم وضوح تفاصيل الحادث بشكل رسمي حتى الآن، فقد أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الانفجار نجم عن أسباب داخلية وليس هجومًا مستهدفًا.

وفي بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة الإسرائيلية فقد أُعلن أن المعلومات قد وصلت الوزارة في وقت سابق من اليوم بشأن حدوث عطل في منشأة (البولي إيثيلين في مصنع كاول) التابعة لمجموعة بيزان.

وقد تم إغلاق المنشأة على الفور للتعامل مع الخلل، وأكدت الوزارة أنها سوف تقوم بمتابعة الحادث وفحص الانبعاثات الناجمة عنه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الاستنفار العسكري الإسرائيلي في جميع أنحاء البلاد، سواء في الجنوب أو الشمال، مع استمرار الحرب في غزة والهجمات الصاروخية التي تنفذها حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى على المناطق الإسرائيلية.

وتأتي هذه الحادثة أيضًا في ظل ارتفاع التوتر الإقليمي والقلق الدولي من تصاعد الحرب، خاصة بعد الضربات الأميركية البريطانية المشتركة التي تعرضت لها جماعة الحوثيين في اليمن، وتهديدهم بالرد المدعوم من إيران، بالإضافة إلى ذلك قاموا ببث تهديدات عبر مقاطع فيديو تحاكي هجمات السابع من أكتوبر على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة واحتجاز المستوطنين.

⚡️Israeli media, Maariv:

A strong explosion was heard in Haifa Bay near the refineries pic.twitter.com/bTJvoFqemU

— Middle East Observer (@ME_Observer_) January 14, 2024